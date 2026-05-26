باز تعریف «زن، زندگی، آزادی» در حماسه حضور زنان در جنگ رمضان

یادداشت مهمان-سعید داودی عضو هیئت علمی گروه قرآن‌پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی:جنگ رمضان و حملات وحشیانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، آثار و پیامدهای گسترده‌ای به همراه داشت؛ از چالش‌ها و آسیب‌ها گرفته تا فرصت‌ها و شکوفایی‌های نو.

از رنگ باختن شعارهای حقوق بشری مدعیان فریبکار تا فرو افتادن نقاب از چهره مخالفان نظام جمهوری اسلامی ایران؛ از بیداری آنانی که دل در گرو وطن داشتند و تحت تأثیر هیجانات و تبلیغات دروغین به اعتراضات خیابانی کشیده شدند، اما پس از حملات ددمنشانه دشمنان این آب و خاک، پشیمان گشته و به خیل عظیم مردم وطن‌دوست پیوستند، تا قلیلی وطن‌فروش که همچنان در انتظار بمباران‌های ویرانگر زیرساخت‌ها توسط دشمنان وحشی به سر می‌برند تا ایران را تسلیم و به آمریکا و اسرائیل تحویل دهند.

اما در این میان، نکته‌ای بس حیاتی که نمی‌توان از آن غافل شد، حضور حماسی، پرشور و نشاط و فراگیر دختران و زنان این سرزمین در عرصه‌ی دفاع از میهن، تمامیت ارضی و استقلال این مرز و بوم است.

دشمنانی که در سال ۱۴۰۱ با شعار «زن، زندگی، آزادی» کشور را به آشوب کشیدند و عده‌ای را به گمراهی واداشتند، به خوبی می‌دانستند که زنان، موتور محرکه اصلی و نقطه پیشران حرکت آنان بوده‌اند. آن‌ها مقاصد شوم خود را در پسِ این شعار به ظاهر زیبا پنهان کرده و از ظرافت و احساسات پاک زنان برای پیشبرد اهداف مخرب اجتماعی و اغتشاشات بی‌فرجام بهره بردند. بدین ترتیب، آنان نه تنها «زن» را وسیله و ابزار رسیدن به اهداف فاسدشان قرار دادند، بلکه به «زندگی» مردم نیز آسیب رساندند و در نهایت «آزادی» را بی‌هویت کرده، آن را به ابزاری آلوده و بی‌ارزش بدل ساختند.

اما در بزنگاه جنگ رمضان، این شعار به شایسته‌ترین شکل ممکن، توسط خود زنان بازتعریف و معنا یافت. زنان این سرزمین به ‌گونه‌ای خستگی‌ناپذیر در تجمعات حضور یافته و با شور و حماسه، پرچم‌دار دفاع از آرمان‌ها، شعاردهنده‌ی صحنه‌های پر شکوه، میزبان پذیرایی این سفره گسترده و یاور فعال رزمندگان در جبهه حق از طریق جمع‌آوری کمک‌های مردمی بوده‌اند.

علی‌رغم این مسئولیت‌های اجتماعی، از وظایف خطیر خانوادگی، رسیدگی به همسر و فرزندان غافل نماندند. آنان شبانگاهان، با حضور در خیابان‌ها و میادین، معنایی نوین به «زندگی» بخشیدند، «آزادی» را پاس داشتند و با تمام وجود از رزمندگان جان برکف حمایت نمودند.

آری، در آوردگاه «جنگ رمضان»، مفاهیم «زن»، «زندگی» و «آزادی» هویتی تازه یافت و زنانِ هوشمند این دیار، چهره‌ی واقعی و درخشان آن را در این سرزمین نورانی به نمایش گذاشتند.