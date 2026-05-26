  1. دين، حوزه، انديشه
  2. اندیشمندان و اندیشکده ها
۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۵۷

باز تعریف «زن، زندگی، آزادی» در حماسه حضور زنان در جنگ رمضان

باز تعریف «زن، زندگی، آزادی» در حماسه حضور زنان در جنگ رمضان

در آوردگاه «جنگ رمضان»، مفاهیم «زن»، «زندگی» و «آزادی» هویتی تازه یافت و زنانِ هوشمند این دیار، چهره‌ واقعی و درخشان آن را در این سرزمین نورانی به نمایش گذاشتند.

یادداشت مهمان-سعید داودی عضو هیئت علمی گروه قرآن‌پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی:جنگ رمضان و حملات وحشیانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، آثار و پیامدهای گسترده‌ای به همراه داشت؛ از چالش‌ها و آسیب‌ها گرفته تا فرصت‌ها و شکوفایی‌های نو.

از رنگ باختن شعارهای حقوق بشری مدعیان فریبکار تا فرو افتادن نقاب از چهره مخالفان نظام جمهوری اسلامی ایران؛ از بیداری آنانی که دل در گرو وطن داشتند و تحت تأثیر هیجانات و تبلیغات دروغین به اعتراضات خیابانی کشیده شدند، اما پس از حملات ددمنشانه دشمنان این آب و خاک، پشیمان گشته و به خیل عظیم مردم وطن‌دوست پیوستند، تا قلیلی وطن‌فروش که همچنان در انتظار بمباران‌های ویرانگر زیرساخت‌ها توسط دشمنان وحشی به سر می‌برند تا ایران را تسلیم و به آمریکا و اسرائیل تحویل دهند.

اما در این میان، نکته‌ای بس حیاتی که نمی‌توان از آن غافل شد، حضور حماسی، پرشور و نشاط و فراگیر دختران و زنان این سرزمین در عرصه‌ی دفاع از میهن، تمامیت ارضی و استقلال این مرز و بوم است.

دشمنانی که در سال ۱۴۰۱ با شعار «زن، زندگی، آزادی» کشور را به آشوب کشیدند و عده‌ای را به گمراهی واداشتند، به خوبی می‌دانستند که زنان، موتور محرکه اصلی و نقطه پیشران حرکت آنان بوده‌اند. آن‌ها مقاصد شوم خود را در پسِ این شعار به ظاهر زیبا پنهان کرده و از ظرافت و احساسات پاک زنان برای پیشبرد اهداف مخرب اجتماعی و اغتشاشات بی‌فرجام بهره بردند. بدین ترتیب، آنان نه تنها «زن» را وسیله و ابزار رسیدن به اهداف فاسدشان قرار دادند، بلکه به «زندگی» مردم نیز آسیب رساندند و در نهایت «آزادی» را بی‌هویت کرده، آن را به ابزاری آلوده و بی‌ارزش بدل ساختند.

اما در بزنگاه جنگ رمضان، این شعار به شایسته‌ترین شکل ممکن، توسط خود زنان بازتعریف و معنا یافت. زنان این سرزمین به ‌گونه‌ای خستگی‌ناپذیر در تجمعات حضور یافته و با شور و حماسه، پرچم‌دار دفاع از آرمان‌ها، شعاردهنده‌ی صحنه‌های پر شکوه، میزبان پذیرایی این سفره گسترده و یاور فعال رزمندگان در جبهه حق از طریق جمع‌آوری کمک‌های مردمی بوده‌اند.

علی‌رغم این مسئولیت‌های اجتماعی، از وظایف خطیر خانوادگی، رسیدگی به همسر و فرزندان غافل نماندند. آنان شبانگاهان، با حضور در خیابان‌ها و میادین، معنایی نوین به «زندگی» بخشیدند، «آزادی» را پاس داشتند و با تمام وجود از رزمندگان جان برکف حمایت نمودند.

آری، در آوردگاه «جنگ رمضان»، مفاهیم «زن»، «زندگی» و «آزادی» هویتی تازه یافت و زنانِ هوشمند این دیار، چهره‌ی واقعی و درخشان آن را در این سرزمین نورانی به نمایش گذاشتند.

کد مطلب 6841638

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها