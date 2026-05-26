آغاز پویش نذر قربانی برای حمایت از خانواده‌ های نیازمند در آستارا

بهروز ظفری در گفتگو با خبرنگار مهر با تبریک اعیاد پیشرو اظهار کرد: هر ساله با نزدیک شدن به عید سعید قربان، فرصتی فراهم میشود تا نیکوکاران در کنار کمیته امداد، یاریگر خانوادههایی باشند که توان خرید مواد پروتئینی را ندارند یا در طول سال گذشته گوشت در سبد غذایی آنان وجود نداشته است.
وی با اشاره به اینکه مشارکتهای مردمی نقش تعیینکنندهای در تأمین گوشت قربانی دارد، افزود: خیران میتوانند به هر میزان که تمایل دارند در این طرح خداپسندانه شرکت کنند و مبالغ خود را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۲۶۶۵۹ واریز نمایند تا برای خرید دام، ذبح شرعی و توزیع گوشت گرم میان خانوادههای نیازمند هزینه شود.
رئیس کمیته امداد آستارا اولویت توزیع کمکها را خانوادههای پرجمعیت، بیماران صعبالعلاج و ایتام عنوان کرد و گفت: این قشر از جامعه بیش از دیگران نیازمند حمایت هستند و تلاش میکنیم گوشت قربانی در کوتاهترین زمان ممکن و با حفظ کرامت انسانی به دست آنان برسد.
ظفری با بیان اینکه مشارکت مردم در این ایام جلوهای از همدلی و نوعدوستی است، تصریح کرد: گاهی خدا میخواهد با دست بندگانش، دست دیگر بندگان را بگیرد و این طرح یکی از زیباترین مصادیق این حقیقت است.
