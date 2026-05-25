اجرای پویش نذر قربانی همزمان با عید سعید قربان در گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجتبی جلالی پور صبح دوشنبه در گفتگو با رسانه ها با قدردانی از کمکهای بیمنت مردم در مناسبتهای مختلف سال به نیازمندان، گفت: در دهه امامت و ولایت سه برنامه اصلی، نخست اجرای پویش نذر قربانی، سپس پویش به عشق علی(ع) به مناسبت عید غدیر با هدف جذب حامی برای فرزندان ایتام و محسنین و همزمان اجرای طرح اطعام علوی اجرا میشود.
جلالی پور، با تبیین اهداف پویش نذر قربانی در استان گیلان، عنوان کرد: در راستای اقدامات اجرایی قرارگاه مردمی حمایتی اجتماعی ایران همدل و به منظور کمک به افزایش رفاه غذایی خانواده های نیازمند و همچنین نشر و ترویج سنّت حسنه قربانی، کمیته امداد استان آمادگی دارد، نذورات مردم نیکوکار در عید سعید قربان را همانند سالهای گذشته برای توزیع بین نیازمندان دریافت نماید.
وی، با تأکید بر اینکه کمیته امداد امام خمینی(ره) گیلان آمادگی دارد علاوه بر جمعآوری نذورات غیر نقدی مردم شامل گوسفند زنده و گوشت گرم، نذورات نقدی آنها را نیز دریافت کند، افزود: پس از دریافت نذورات نقدی به نیابت از خیرین، وجوهات جمع آوری شده جهت خرید گوسفند و ذبح و توزیع گوشت قربانی بین نیازمندان در کوتاهترین زمان ممکن اقدام میشود.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان گیلان، با اشاره به اینکه در راستای سیاست مردمی سازی خیر و احسان این طرح با همراهی مراکز نیکوکاری نیز اجرا می گردد، اضافه کرد: پایگاههای مستقر در مراکز نیکوکاری در سطح محلهها و مساجد هم آماده دریافت نذورات قربانی مردم و توزیع آن بین نیازمندان همان محله می باشد.
جلالی پور، ادامه داد: مردم نیکوکار گیلان همچنین میتوانند از طریق نرم افزار صدقه من یا با شمارهگیری #۰۱۳*۸۸۷۷* از طریق تلفن همراه، کمکهای نقدی خود را برای خرید و ذبح گوسفند به نیازمندان و ایتام اهداء کنند و یا نذورات خود را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۹۵۷۶۷۸ نزد بانک ملّی واریز نمایند.
وی، با بیان اینکه گوشت قربانی با رعایت بهداشت کامل توسط خیرین و همکاران کمیته امداد پس از بسته بندی و با رعایت تکریم، بین نیازمندان از قبل شناسایی شده به درب منزل آنها تحویل داده خواهد شد، تصریح کرد: ایتام و زنان سرپرست خانوار در اولویت دریافت نذورات قربانی امسال قرار دارند.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان گیلان، در پایان خاطرنشان کرد: سال گذشته حدود ۲۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بابت پویش نذر قربانی از سوی مردم خیّر تقدیم کمیته امداد امام خمینی(ره)، مراکز نیکوکاری و خیریه های همسو در استان شد.
نظر شما