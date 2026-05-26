۲۰ انیمیشن پرفروش تمام دوران در گیشه جهانی را بشناسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ددلاین، «زوتوپیا ۲»، محصول استودیو انیمیشن والت دیزنی، با قدرت تمام از مرز یک میلیارد دلار در گیشه جهانی عبور کرد و تنها در ۱۷ روز به این نقطه عطف عظیم دست یافت و با این فروش سریع، به سریع‌ترین فیلم میلیارد دلاری در بین تمام فیلم‌های انیمیشن بدل شد. این فیلم پس از «لیلو و استیچ» دیزنی، دومین فیلم سال ۲۰۲۵ بود که به مرز یک میلیارد دلار ‌رسید.

این دستاورد، موفقیت تاریخی و میلیارد دلاری متوالی را برای استودیو انیمیشن والت دیزنی، پس از «موآنا ۲» در سال گذشته، تضمین ‌کرد تا این استودیو از سال ۲۰۱۳ تاکنون ۵ عنوان انیمیشن میلیارد دلاری داشته باشد: «یخ‌زده»، «یخ‌زده ۲»، «موآنا ۲»، «زوتوپیا» و اکنون «زوتوپیا ۲».

در سال ۲۰۲۴ «درون بیرون ۲» بالاترین فروش جهانی گیشه را به خود اختصاص داد. این فیلم همراه «موآنا ۲»، سومین فیلم سال بود که از این نقطه عطف عبور کرد. «درون بیرون ۲» با فروش خیره‌کننده ۱.۶۹ میلیارد دلار در سراسر جهان از زمان اولین نمایش خود، به صدر جدول گیشه فیلم‌های انیمیشن صعود کرد. هر ۲ فیلم انیمیشن در کنار ۵۶ فیلم دیگر مجموعه فیلم‌هایی را تشکیل می‌دهند که در تاریخ سینما از مرز میلیارد دلار عبور کرده‌اند.

در این میان ۱۴ فیلم انیمیشن تاکنون از مرز فروش یک میلیارد دلار درآمد ناخالص عبور کرده‌اند. «نه ژا ۲» با پشت سر گذاشتن «درون بیرون ۲» با فروش ناخالص فعلی ۱.۶۹۸ میلیارد دلار و «یخ‌زده ۲» با فروش ناخالص فعلی ۱.۴۶۲ میلیارد دلار، به پرفروش‌ترین فیلم انیمیشن تاریخ تبدیل شده‌اند. فیلم «برادران سوپر ماریو» (۲۰۲۳) با ۱.۳ میلیارد دلار در جایگاه چهارم قرار دارد. با موفقیت چشمگیر «درون بیرون ۲»، دیزنی ۴ فیلم از ۵ فیلم برتر و ۹ فیلم از ۱۲ فیلم پرفروش تاریخ را در اختیار دارد.

۲۰ فیلم انیمیشن پرفروش تاریخ سینما تا به امروز عبارتند از:

۱. «نه ژا ۲» محصول ۲۰۲۵ - ۲,۲۶۰,۱۷۶,۳۷۰ دلار به کارگردانی یانگ یو معروف به جیائوزی؛ با صدای جوزف و مو هان

۲. «زوتوپیا ۲» محصول ۲۰۲۵ - ۱,۸۶۶,۶۴۷,۵۱۴ دلار به کارگردانی بایرون هاوارد و ریچ مور؛ با صدای جنیفر گودوین، که هوی کوان و جیسون بیتمن

۳. «درون بیرون ۲» محصول ۲۰۲۴ - ۱,۶۹۸,۸۶۳,۸۱۶ دلار به کارگردانی کلسی مان و مگ له‌فاو؛ با صدای ایمی پولر و مایا هاوک

۴. «یخ‌زده ۲» محصول ۲۰۱۹ - ۱,۴۵۳,۶۸۳,۴۷۶ دلار به کارگردانی کریس باک و جنیفر لی؛ با صدای جاش گد، جاناتان گروف، ایدینا منزل و کریستن بل

۵. «برادران سوپر ماریو فیلم» محصول ۲۰۲۳ - ۱,۳۶۰,۸۷۹,۷۳۵ دلار به کارگردانی آرون هوروات، مایکل جِلِنیک، پیر لدوک و فابین پولاک؛ با صداپیشگی کریس پرت و آنیا تیلور-جوی

۶. «یخ‌زده» محصول ۲۰۱۳ - ۱,۳۱۲,۰۷۵,۰۹۳ دلار به کارگردانی کریس باک و جنیفر لی؛ با صداپیشگی ایدینا منزل، کریستن بل، جاناتان گروف و جاش گد

۷. «شگفت‌انگیزان ۲» محصول ۲۰۱۸ - ۱,۲۴۳,۲۲۵,۶۶۷ دلار به کارگردانی برد برد؛ با صداپیشگی کریگ تی. نلسون، هالی هانتر، هاک میلنر و سارا واول

۸. «مینیون‌ها» محصول ۲۰۱۵ - ۱,۱۵۹,۴۵۷,۵۰۳ دلار به کارگردانی کایل بالدا و پیر کافین؛ با صدای ساندرا بولاک، جان هم، مایکل کیتون و آلیسون جنی

۹. «داستان اسباب‌بازی ۴» محصول ۲۰۱۹ - ۱,۰۷۳,۸۴۱,۳۹۴ دلار به کارگردانی جاش کولی؛ با صدای تام هنکس، تیم آلن، آنی پاتس، جوآن کیوزاک، دان ریکلز، والاس شان، جان راتزنبرگر، استل هریس، بلیک کلارک، جف پیجن، بانی هانت، جف گارلین، کریستن شال و تیموتی دالتون

۱۰. «داستان اسباب‌بازی ۳» محصول ۲۰۱۰ - ۱,۰۶۷,۳۱۶,۱۰۱ دلار به کارگردانی لی آنکریچ؛ با صدای تام هنکس و تیم آلن

۱۱. «موانا ۲» محصول ۲۰۲۴ - ۱,۰۵۹,۲۴۲,۱۶۴ دلار به کارگردانی دیوید جی. دریک جونیور، جیسون هند و دانا لدوکس میلر؛ با بازی آئولی کراوالیو، دواین جانسون، هوالالای چانگ، رز ماتافئو و دیوید فین

۱۲. «من نفرت‌انگیز ۳» محصول ۲۰۱۷ - ۱,۰۳۴,۸۰۰,۱۳۱ دلار به کارگردانی کایل بالدا و پیر کافین؛ با صدای استیو کارل

۱۳. «در جستجوی دوری» محصول ۲۰۱۶ - ۱,۰۲۹,۲۶۶,۹۸۹ دلار به کارگردانی اندرو استنتون؛ با صدای الن دی‌جنرس

۱۴. «زوتوپیا» محصول ۲۰۱۶ - ۱,۰۲۵,۵۲۱,۶۸۹ دلار به کارگردانی بایرون هاوارد و ریچ مور؛ با صدای جنیفر گودوین و جیسون بیتمن

۱۵. فیلم «سوپر ماریو کهکشان» محصول ۲۰۲۶ - ۹۸۰,۳۳۳,۸۳۰ (تا ۲۴ می) به کارگردانی آرون هوروات و مایکل جِلِنیک؛ با صداپیشگی کریس پرت، آنیا تیلور-جوی، چارلی دی، جک بلک، کیگان-مایکل کی، بنی سفدی، دونالد گلاور، ایسا ری، لوئیس گوزمن، کوین مایکل ریچاردسون، بری لارسون، گلن پاول

۱۶. «شیرشاه» محصول ۱۹۹۴ - ۹۷۹,۱۶۱,۶۳۲ دلار به کارگردانی راجرز آلرز و راب مینکاف؛ با صدای متیو برادریک، جرمی آیرونز، جیمز ارل جونز، ووپی گلدبرگ، روآن اتکینسون، ناتان لین و جاناتان تیلور توماس

۱۷. «من نفرت‌انگیز ۴» محصول ۲۰۲۴ - ۹۷۲,۰۲۱,۴۱۰ دلار به کارگردانی پاتریک دلاژ و کریس رنو؛ با صدای استیو کارل، جوی کینگ، میراندا کازگرو، دانا گایر و السی فیشر

۱۸. «من نفرت‌انگیز ۲» محصول ۲۰۱۳ - ۹۷۰,۷۶۶,۰۰۵ دلار به کارگردانی پیر کافین و کریس رنو؛ با صدای استیو کارل، میراندا کاسگرو، دانا گایر و السی فیشر

۱۹. «در جستجوی نمو» محصول ۲۰۰۳ - ۹۴۱,۶۳۷,۹۶۰ دلار به کارگردانی اندرو استانتون و لی آنکریچ؛ با صدای آلبرت بروکس، الن دی‌جنرس، الکساندر گولد و ویلم دافو

۲۰. «مینیون‌ها: ظهور گرو» محصول ۲۰۲۲ - ۹۴۰,۴۸۲,۶۹۵ دلار به کارگردانی کایل بالدا، جاناتان دل وال و برد ایبلسون؛ با صدای استیو کارل، پیر کافین، آلن آرکین و تاراجی پی. هنسون