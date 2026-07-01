گرمای اروپا گیشه سینماها را به آتش کشید!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، وقتی مدرسه‌های بریتانیا اوایل هفته گذشته به دلیل دمای بی‌سابقه ۱۰۰ درجه فارنهایت تعطیل شدند و گرم‌ترین ژوئن تاریخ ثبت شد، یک نتیجه مثبت به جای گذاشت و آن استقبال از سینماها بود.

این امر موجب شد تا سینماهای سراسر بریتانیا در ساعت‌های خلوت بعدازظهر هم پر از تماشاگر شوند و پدر و مادرهایی که دنبال گزینه‌هایی برای سرگرم کردن و خنک نگه‌داشتن فرزندانشان بودند، از جلوی مدرسه‌ها مستقیم راهی سینماهای دارای تهویه مطبوع شوند.

موج گرمای اوایل تابستان اروپا در هفته گذشته - که اکنون شدیدترین و گسترده‌ترین موج گرما در تاریخ مدرن محسوب می‌شود - نگرانی‌های زیادی را برانگیخت و در عین حال برمبنای آمار، به افزایش پذیرش سینماها منجر شد.

در این میان «داستان اسباب‌بازی ۵» که پیش از این، بزرگترین افتتاحیه سال بریتانیا را آخر هفته گذشته با افتتاحیه‌ای چشمگیر ۲۰.۲ میلیون دلاری رقم زده بود، به لطف موج گرما، این روند صعودی را تا هفته دوم نیز حفظ کرد.

آمارها نشان داد که مجموع فروش «داستان اسباب‌بازی ۵» در بریتانیا به ۳۸.۶ میلیون دلار رسیده که بخش زیادی از این افزایش را اواسط هفته کسب کرده است (در واقع دما در سراسر بریتانیا تا شنبه و یکشنبه کاهش یافت).

با این حال فیل کلپ مدیرعامل انجمن سینمای بریتانیا گفت: اگرچه موج گرما می‌تواند باعث افزایش فروش بلیت شود، اما همیشه این نگرانی وجود دارد که هوا آنقدر گرم شود که مردم اصلاً از خانه‌های خود بیرون نیایند.

هرچند به نظر نمی‌رسد این اتفاق هفته گذشته رخ داده باشد، زیرا «داستان اسباب‌بازی ۵» حتی در گرم‌ترین روزهای هفته گذشته بیش از یک میلیون پوند (۱.۳ میلیون دلار) در گیشه فروش داشت.

سخنگوی Vue، یکی از بزرگترین سینماهای زنجیره‌ای بریتانیا، گفت: تعداد کل بلیت‌هایی که هفته گذشته فروخته شد در مقایسه با هفته مشابه سال گذشته، زمانی که شرایط آب و هوایی اینقدر داغ نبود، ۳۲ درصد افزایش یافته است.

سخنگوی سینماهای زنجیره‌ای پیکچرهاوس هم عنوان کرد: دیدن خانواده‌ها در سینماها همیشه عالی است. رفتن به سینما یک فعالیت در تمام شرایط آب و هوایی، چه باران و چه موج گرما است و بلیت ۳ پوندی برای کودکان، خانواده‌ها را به سینماهای پیکچرهاوس جذب می‌کند.

با این حال برخی از سینماداران تمایلی به بحث در مورد تأثیر موج گرما نداشتند زیرا گزارش‌هایی مبنی بر خرابی بسیاری از واحدهای تهویه مطبوع نیز وجود داشت که موجب شد تماشاگران تقریباً به اندازه دمای بیرون گرما را حس کنند.

در فرانسه که دمای هوا حتی از بریتانیا هم بالاتر رفت، سینماهایی که تهویه مطبوع مناسبی نداشتند، با ظرفیت محدودی کار کردند با این حال، مارک-اولیویه سباگ، نماینده فدراسیون ملی سینماهای فرانسه، گفت که سینماهای محلی در هفته اخیر ۵۰ درصد بیشتر از سال قبل و ۳۶ درصد بیشتر از هفته مشابه قبل از کووید (از ۲۰۱۷-۲۰۱۹) تماشاگر جذب کردند.