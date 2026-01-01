به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، «زوتوپیا ۲» دارد در کتاب رکوردهای دیزنی جای خود را پیدا میکند.
این انیمیشن که دنباله فیلم اصلی است، با فروش ۱.۴۶ میلیارد دلاری در گیشه جهانی، پرفروشترین فیلم تاریخ والت دیزنی در میان انیمیشنهایش شده و رکورددار قبلی یعنی «یخزده ۲» را که سال ۲۰۱۹ فروشی ۱.۴۵ میلیارد دلاری را ثبت کرده بود، شکست داد.
«زوتوپیا ۲» در داخل آمریکا ۳۳۳ میلیون دلار و در خارج از کشور ۱.۱۳ میلیارد دلار فروخته و در طول تعطیلات آخر هفته کریسمس، در پنجمین هفته اکران خود در گیشه سینماها با افزایش ۸۷.۹ میلیون دلار به مجموع فروش چشمگیر خود، جهش چشمگیری داشت.
این فیلم تنها پس از ۱۷ روز اکران به مرز فروش یک میلیارد دلار رسید و سریعترین فیلم با درجه سنی PG (بالای ۴ سال) در تاریخ شد که به این جایگاه رسید. این فیلم به ویژه در چین، جایی که بسیاری از فیلمهای هالیوودی در سالهای اخیر با مشکل مواجه بودهاند، موفقیت بزرگی کسب کرد و فروشش از مرز ۵۰۰ میلیون دلار عبور کرد تا بالاترین رقم فروش برای یک فیلم آمریکایی را به نام خود کند. تنها فیلم دیگری که به این رکورد نزدیک میشود، فیلم اخیر دیزنی، «آواتار: آتش و خاکستر» است که پس از اکران در ۱۹ دسامبر، به مرز ۱۰۰ میلیون دلار نزدیک شده است.
بهجز «زوتوپیا ۲»، امسال تنها ۳ فیلم از مرز یک میلیارد دلار فروش جهانی عبور کردهاند: بازسازی لایو اکشن «لیلو و استیچ» دیزنی که ۱.۰۳ میلیارد دلار فروش کرد و انیمیشن چینی «نه ژا ۲» که با بیش از ۲.۲ میلیارد دلار، بزرگترین فیلم سال ۲۰۲۵ است.
«زوتوپیا ۲» با صداپیشگی جنیفر گودوین در نقش خرگوش جودی هاپس و جیسون بیتمن در نقش روباه باهوش نیک وایلد، این دو موجود را به عنوان پلیسهای دوست در دنباله فیلم پرفروش دیزنی در سال ۲۰۱۶ دوباره به هم پیوند میدهد. این بار، این دو دوست باید یک راز مربوط به خزندگان را کشف کنند که تهدیدی برای پناهگاه حیوانات زوتوپیا محسوب میشود.
