به گزارش خبرگزاری مهر، سید عیسی سهرابی در مراسم تجلیل از کارشناسان تعلیموتربیت کودک در لرستان، اظهار داشت: کودکستانها پایهریز زیربنای جامعه هستند و شخصیت نوآموز در این دوره حساس شکل میگیرد، لذا شغل شما نه یک حرفه صرف، بلکه رسالتی بااهمیت و جایگاهی بسیار والا است.
وی با تمایز قائلشدن بین «تعهد» و «تعلق» سازمانی، افزود: تعهد امری ذهنی و قراردادی است، اما ما به دنبال ایجاد تعلق سازمانی هستیم، یعنی پیوندی از جنس قلب، روح و احساس یگانگی با مجموعه. موفقیت ما زمانی محقق میشود که تمامی مربیان و مؤسسان، خود را جزئی جداییناپذیر و حیاتی از پیکره عظیم آموزشوپرورش بدانند.
مدیرکل هواشناسی لرستان، با برشمردن دو آسیب جدی در این حوزه، تصریح کرد: نخستین آسیب، نگاه استخدامی صرف است. مربی پیشدبستانی برای ما فراتر از یک معلم است و نباید این جایگاه والا را صرفاً پلی برای استخدام رسمی دید. دومین چالش، نگاه «نگهداری محور» به کودکستان است؛ درحالیکه اینجا عرصه شکلگیری شخصیت و پایهگذاری آینده و امید کشور است، نه صرفاً محلی برای نگهداری چندساعته کودکان.
سهرابی همچنین با اشاره به دستاوردهای علمی و دفاعی کشور، تصریح کرد: عزت و سربلندی امروز ما در عرصههای مختلف، حاصل تربیت جوانانی است که روزی در دستان شما مربیان رشد یافتهاند. اگر ما زمینه را برای بروز استعدادها فراهم کنیم، کارهای بزرگی رقم خواهد خورد.
وی از پیگیریهای ویژه برای رفع دغدغههای معیشتی مربیان خبر داد و گفت: با تعاملات صورتگرفته، موضوع بیمه بیکاری مربیان با شرایط قانونی حل شده است. همچنین مربیانی که دارای گواهی مهارت در حوزههای فرهنگی و هنری هستند، میتوانند از تسهیلات خوداشتغالی بهرهمند شوند.
