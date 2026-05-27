گلستان در آستانه افزایش محسوس دما و گردوخاک قرار دارد

سمیه جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طبق بررسی نقشههای پیشیابی، تا روز جمعه جوی نسبتاً پایدار در سطح استان حاکم خواهد بود و طی این مدت روند افزایش دما ادامه مییابد.
وی افزود: بر این اساس، روز جمعه شاهد افزایش محسوس دما در بیشتر مناطق گلستان خواهیم بود که میتواند شرایط گرمی فراتر از میانگین معمول فصل را رقم بزند.
جعفری ادامه داد: در کنار افزایش دما، گاهی وزش باد نسبتاً شدید تا شدید موقتی نیز در نقاط مختلف استان پیشبینی میشود و در مناطق مستعد، وقوع پدیده گردوخاک دور از انتظار نیست.
کارشناس هواشناسی گلستان اظهار کرد: بهتدریج از عصر جمعه تا اوایل هفته آینده، با تغییر شرایط جوی، آسمان استان نیمهابری تا ابری خواهد شد و کاهش محسوس دما در اغلب مناطق رخ میدهد.
وی از شهروندان خواست با توجه به نوسانات دمایی، وزش باد شدید و احتمال گردوخاک، توصیههای ایمنی و هشدارهای هواشناسی را مورد توجه قرار دهند.
