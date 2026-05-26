به گزارش خبرنگار مهر، شینا انصاری ظهر سه شنبه در آیین افتتاح دو پروژه بزرگ محیط‌زیستی بازچرخانی پساب فاضلاب در شاهین شهر و بهره برداری از ایستگاه پایش شهرک منتظری در پاسخ به خبرنگار مهر با بیان اینکه پیگیر ارتقا نیروگاه شهید محمد منتظری به سیکل ترکیبی هستیم، اظهار کرد: خوشبختانه با وجود شرایط جنگی که دولت چهاردهم دو جنگ رو پشت سر گذاشت اما پروژه های محیط زیستی در کشور متوقف نشد و امروز ما شاهد این هستیم که استان اصفهان به رغم مشکلاتی که ما باهاش مواجه بودیم م دولت و نمایندگان محترم مجلس همه پای کار بودند که این پروژه های محیط زیستی بتواند با اولویت و با قوت دنبال شود.

وی با بیان اینکه تکلیف خود واحد صنعتی (نیروگاه منتظری) است که باید مشکل الایندگی را رفع کند، افزود: ما هم به عنوان سازمان حفاظت محیط زیست و دولت پیگیر هستیم که با توجه به تصویب طرح این نیروگاه در کوتاه ترین زمان ممکن، محقق شود.

معاون رئیس جمهوری گفت: در دولت چهاردهم با دستور رئیس جمهوری، محورهای مهمی که در قانون هوای پاک به عنوان مهم ترین سند بالادستی، در حوزه آلودگی هوا بود در کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا فعال شد و یکی از کلان شهرهایی که بسیار مهم بود و موضوع آلودگی هوای آن، اصفهان است.

وی افزود: موضوع نیروگاه هایی هم که مصرف مازوت دارند در اولویت قرار داشته و حتی با توجه به نزدیکی چهار تا نیروگاهی که در نزدیکی بافت مسکونی هستند موضوع استفاده از مازوت کم گوگرد با همکاری وزارت نفت و شرکت های دانش بنیان داخلی مطرح شد.

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور افزود: نیروگاه شهید منتظری هم اگر به سیکل ترکیبی ارتقا یابد بسیاری از مشکلات موجود مرتفع می شود.

انصاری با اشاره به افتتاح پروژه‌های زیرساختی در استان اصفهان، واقع در شاهین‌شهر، گفت: این افتتاحیه در راستای سیاست‌های کلان کشور در حوزه مدیریت منابع آب و بازچرخانی آب انجام شده است. در این مراسم، افتتاح تصفیه‌خانه تکمیلی پساب شاهین‌شهر و همچنین سیستم تصفیه‌خانه بزرگ شهرک صنعتی بزرگ اصفهان صورت گرفت که با رویکرد استفاده مجدد از آب و بازگرداندن آن به فرآیند تولید طراحی شده است.

وی ابراز کرد: در این راستا، از همه مسئولان استانی و شهرستانی، به‌ویژه استاندار پرتلاش که همواره نگاه ویژه‌ای به مسائل محیط‌زیستی دارند، تشکر می‌کنم.

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست تصریح کرد: سیاست‌های محیط‌زیستی که بر بهبود کیفیت زیست شهروندان تأکید دارند، در استان اصفهان دنبال می‌شود.

انصاری ادامه داد: به هر حال، استان اصفهان در طول سال‌های گذشته به عنوان یک استان صنعتی، موضوعات محیط‌زیستی را دنبال کرده است اما اکنون باید تمرکز ما بر پروژه‌های محیط‌زیستی و زیرساختی در حوزه تصفیه فاضلاب باشد.

وی تاکید کرد: این موضوع بسیار حائز اهمیت است به‌ویژه که استان اصفهان یکی از استان‌هایی است که به شدت از کمبود منابع آب رنج می‌برد. طبیعتاً پرداختن به این پروژه‌ها می‌تواند به تغذیه آبخوان‌ها و بهبود وضعیت منابع آب استان کمک شایانی کند.