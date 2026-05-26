۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۰۳

اهدا جهیزیه به زوج‌های جوان شاهرودی؛ولیمه حجاج صرف حمایت از جوانان شود

شاهرود- رئیس اداره بهزیستی شاهرود از اهدای پنج سری جهیزیه به زوج‌های جوان تحت پوشش خبر داد و گفت: حجاج با پرداخت ولیمه خود، در حمایت از قشر جوان سهیم شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی ظهر سه شنبه در حاشیه اهدای جهیزیه به زوج‌های جوان تحت پوشش بهزیستی شاهرود تعداد این جهیزیه را پنج سری خواند و افزود: هدف این اقدام تقویت بنیان خانواده است.

وی ارزش این تعداد جهیزیه اهدایی را ۵۰۰ میلیون تومان برآورد کرد و ادامه داد: این اقدام به منظور حمایت جوانان به ویژه خانواده های تحت پوشش در دستور کار قرار گرفت.

رئیس بهزیستی شاهرود به لزوم ترویج فرهنگ ازدواج آسان تاکید کرد و ادامه داد: به این منظور از خیران دعوت می‌شود تا جوانان برای تشکیل خانواده مورد حمایت قرار دهند.

رضایی با اشاره به اینکه خیران و موسسات خیریه همراهی خوبی با بهزیستی دارند، توضیح داد: با توجه به ایام حج به حجاج توصیه داریم در این کار خیر سهیم شده و هزینه ولیمه خود را به ازدواج جوانان اختصاص دهند.

وی ایام حج را فرصت طلایی برای همدلی و همراهی با مددجویان بهزیستی دانست و افزود: حجاج در این روزها می توانند در تحقق سنت پیامبر اسلام (ص) و استحکام بنیان خانواده گام ارزنده بردارند.

رئیس اداره بهزیستی شاهرود اظهار کرد: مردم نیکوکار می‌توانند کمک‌های نقدی خود را از طریق درگاه ملی مشارکت‌های مردمی بهزیستی به نشانی اینترنتی www.mosharekat.behzisti.ir و با انتخاب گزینه «جهیزیه» و استان و شهرستان مربوطه‌ پرداخت کنند.

