به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی ظهر سه شنبه در حاشیه اهدای جهیزیه به زوجهای جوان تحت پوشش بهزیستی شاهرود تعداد این جهیزیه را پنج سری خواند و افزود: هدف این اقدام تقویت بنیان خانواده است.
وی ارزش این تعداد جهیزیه اهدایی را ۵۰۰ میلیون تومان برآورد کرد و ادامه داد: این اقدام به منظور حمایت جوانان به ویژه خانواده های تحت پوشش در دستور کار قرار گرفت.
رئیس بهزیستی شاهرود به لزوم ترویج فرهنگ ازدواج آسان تاکید کرد و ادامه داد: به این منظور از خیران دعوت میشود تا جوانان برای تشکیل خانواده مورد حمایت قرار دهند.
رضایی با اشاره به اینکه خیران و موسسات خیریه همراهی خوبی با بهزیستی دارند، توضیح داد: با توجه به ایام حج به حجاج توصیه داریم در این کار خیر سهیم شده و هزینه ولیمه خود را به ازدواج جوانان اختصاص دهند.
وی ایام حج را فرصت طلایی برای همدلی و همراهی با مددجویان بهزیستی دانست و افزود: حجاج در این روزها می توانند در تحقق سنت پیامبر اسلام (ص) و استحکام بنیان خانواده گام ارزنده بردارند.
رئیس اداره بهزیستی شاهرود اظهار کرد: مردم نیکوکار میتوانند کمکهای نقدی خود را از طریق درگاه ملی مشارکتهای مردمی بهزیستی به نشانی اینترنتی www.mosharekat.behzisti.ir و با انتخاب گزینه «جهیزیه» و استان و شهرستان مربوطه پرداخت کنند.
