  1. اقتصاد
  2. آب و انرژی
۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۴۹

انتقال پیام رئیس‌جمهور ایران به رئیس‌جمهور تاجیکستان توسط علی‌آبادی

انتقال پیام رئیس‌جمهور ایران به رئیس‌جمهور تاجیکستان توسط علی‌آبادی

وزیر نیرو پس از دیدار با رئیس جمهور تاجیکستان در دوشنبه، با قدردانی از میزبانی گرم مردم تاجیکستان، گفت: در جریان جلسه پربار با رئیس جمهور تاجیکستان پیام رئیس جمهور ایران به ایشان منتقل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، عباس علی‌آبادی پس از دیدار با امامعای رحمانف رئیس جمهور تاجیکستان در دوشنبه، با قدردانی از میزبانی گرم مردم تاجیکستان، گفت: در جریان جلسه پربار با رئیس جمهور تاجیکستان پیام رئیس جمهور ایران به ایشان منتقل شد. ایران آماده تبادل دانش در حوزه آب با تمام همسایگان و حتی تمام دنیا است و تلاش می‌کنیم با هم و در کنار هم از مشکلات فرصت بسازیم.

وی در حاشیه چهارمین کنفرانس بین‌المللی عالیرتبه درباره «دهه بین‌المللی اقدام: آب برای توسعه پایدار (۲۰۱۸-۲۰۲۸)» که در شهر دوشنبه برگزار شد، صبح امروز در جمع خبرنگاران تاجیکستانی حاضر شد و به تشریح دستاوردها و برنامه‌های این سفر پرداخت.

وزیر نیرو در ابتدای سخنان خود با قدردانی از استقبال و میزبانی گرم مردم تاجیکستان، گفت: در جریان جلسه پرباری که با رئیس‌جمهور تاجیکستان برگزار کردیم، پیام مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، به ایشان منتقل شد.

علی‌آبادی با اشاره به دیدار خود با امامعلی رحمان، رئیس‌جمهور تاجیکستان، افزود: جلسه خوبی با رئیس‌جمهور تاجیکستان برگزار کردیم و در ضمن آن جلسه درباره همبستگی و ایستادگی دو ملت در کنار هم صحبت شد.

وزیر نیرو ادامه داد: در این جلسه گزارشی از اتحاد مردم ایران برای رئیس‌جمهور تاجیکستان ارائه شد. همچنین از اتحاد و همبستگی موجود میان ملت ایران با وجود حملات تجاوزکارانه دشمن و نیز از کمک‌های شایان ذکر تاجیک‌ها به ملت ایران در زمان جنگ، قدردانی به عمل آمد. علی‌آبادی تأکید کرد: این ایستادگی و اتحاد آریایی‌ها نمایانگر تمدن و فرهنگ طولانی آنها بود و جنگ رمضان باعث اتحاد آریایی‌ها شد.

عضو کابینه دولت چهاردهم در ادامه افزود: در طول این جلسه، نکات خوبی از سوی رئیس‌جمهور تاجیکستان مطرح شد و پیام رئیس‌جمهور ایران نیز به ایشان منتقل گردید. ما از کمک‌های ملت همزبان، دوست و برادر تاجیکستان تشکر و قدردانی می‌کنیم که نشان‌دهنده همبستگی عمیق میان دو ملت است. وزیر نیرو تصریح کرد: تاجیک‌ها و ایرانی‌ها یکی هستند، چرا که علاوه بر زبان مشترک، رسم و رسوم و آیین مشترک نیز دارند.

وزیر نیرو در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش تاجیکستان در حوزه آب اظهار داشت: نقشی که تاجیکستان در سطح دنیا در زمینه آب ایفا می‌کند، بسیار سازنده است و ایران همچنان مانند گذشته آماده همکاری‌های گسترده با تاجیکستان در حوزه آب و انرژی می‌باشد.

علی‌آبادی در پایان خاطرنشان کرد: ایران آماده تبادل دانش در حوزه آب با تمام همسایگان و حتی تمام دنیا است و این موضوع باید بسیار ویژه مورد توجه قرار گیرد. ما در تلاش هستیم که با هم و در کنار هم، از مشکلات فرصت بسازیم.

کد مطلب 6841753
علی فروزانفر

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها