  1. استانها
  2. یزد
۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۳۲

یزد در سایه گرما و طوفان؛ هواشناسی هشدار داد

یزد در سایه گرما و طوفان؛ هواشناسی هشدار داد

یزد - کارشناس هواشناسی استان یزد از وزش بادهای به نسبت شدید و احتمال وقوع طوفان‌های موقتی، گرد و خاک و افزایش دمای هوای تا اوایل هفته آینده خبر داد.

صادق جوادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس بررسی نقشه‌های پیش‌یابی، از امروز تا اوایل هفته آینده، جوی ناپایدار بر استان حاکم خواهد بود که پیامد آن وزش باد به‌نسبت شدید و در برخی مناطق همراه با گرد و خاک خواهد بود.

وی با تاکید بر بازه‌های زمانی اوج این ناپایداری‌ها افزود: شدت این وضعیت برای امروز و فردا و مجدداً در روزهای جمعه و شنبه پیش‌بینی می‌شود که در مناطق مستعد، احتمال وقوع طوفان‌های لحظه‌ای و موقتی دور از انتظار نیست.

جوادی همچنین به تغییرات دمایی پیش رو اشاره کرد و گفت: از فردا تا ابتدای هفته آینده، روند گرم شدن هوا در سطح استان آغاز خواهد شد و شهروندان شاهد افزایش دما و تداوم هوای گرم خواهند بود.

کارشناس هواشناسی استان یزد گفت: دیروز بیشترین دما در بافق با ۴۲ درجه و کمترین دما صبح امروز با ۱۲ درجه‌ در گاریز استان یزد به ثبت رسید.

کد مطلب 6841755

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها