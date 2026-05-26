یزد در سایه گرما و طوفان؛ هواشناسی هشدار داد

صادق جوادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس بررسی نقشه‌های پیش‌یابی، از امروز تا اوایل هفته آینده، جوی ناپایدار بر استان حاکم خواهد بود که پیامد آن وزش باد به‌نسبت شدید و در برخی مناطق همراه با گرد و خاک خواهد بود.

وی با تاکید بر بازه‌های زمانی اوج این ناپایداری‌ها افزود: شدت این وضعیت برای امروز و فردا و مجدداً در روزهای جمعه و شنبه پیش‌بینی می‌شود که در مناطق مستعد، احتمال وقوع طوفان‌های لحظه‌ای و موقتی دور از انتظار نیست.

جوادی همچنین به تغییرات دمایی پیش رو اشاره کرد و گفت: از فردا تا ابتدای هفته آینده، روند گرم شدن هوا در سطح استان آغاز خواهد شد و شهروندان شاهد افزایش دما و تداوم هوای گرم خواهند بود.

کارشناس هواشناسی استان یزد گفت: دیروز بیشترین دما در بافق با ۴۲ درجه و کمترین دما صبح امروز با ۱۲ درجه‌ در گاریز استان یزد به ثبت رسید.