  1. استانها
  2. یزد
۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۲۴

باد با سرعت ۹۱ کیلومتر بر ساعت منشاد یزد را درنوردید

باد با سرعت ۹۱ کیلومتر بر ساعت منشاد یزد را درنوردید

یزد - وزش باد در روستای منشاد شهرستان مهریز با سرعت ۹۱ کیلومتر بر ساعت ثبت شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس داده‌های ثبت‌شده در اداره کل هواشناسی استان یزد، منشاد در ۲۴ ساعت گذشته و تا ساعت ۱۰ صبح چهارشنبه با بیشینه سرعت ۹۱ کیلومتر بر ساعت، بیشترین سرعت باد را در استان به خود اختصاص داد.

پس از منشاد، چاه افضل با ۸۸ کیلومتر بر ساعت، علی‌آباد با ۸۵ کیلومتر بر ساعت، خضرآباد با ۸۴ کیلومتر بر ساعت و یزد با ۸۰ کیلومتر بر ساعت در رتبه‌های بعدی بیشترین سرعت باد قرار گرفتند.

همچنین بر اساس جدول داده‌ها، دید افقی تا ساعت ۱۰:۳۰ چهارشنبه در میبد ۶۰۰۰ متر، در یزد ۷۰۰۰ متر و در بافق ۸۰۰۰ متر ثبت شده است.

کد مطلب 6842599

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها