باد با سرعت ۹۱ کیلومتر بر ساعت منشاد یزد را درنوردید

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس داده‌های ثبت‌شده در اداره کل هواشناسی استان یزد، منشاد در ۲۴ ساعت گذشته و تا ساعت ۱۰ صبح چهارشنبه با بیشینه سرعت ۹۱ کیلومتر بر ساعت، بیشترین سرعت باد را در استان به خود اختصاص داد.

پس از منشاد، چاه افضل با ۸۸ کیلومتر بر ساعت، علی‌آباد با ۸۵ کیلومتر بر ساعت، خضرآباد با ۸۴ کیلومتر بر ساعت و یزد با ۸۰ کیلومتر بر ساعت در رتبه‌های بعدی بیشترین سرعت باد قرار گرفتند.

همچنین بر اساس جدول داده‌ها، دید افقی تا ساعت ۱۰:۳۰ چهارشنبه در میبد ۶۰۰۰ متر، در یزد ۷۰۰۰ متر و در بافق ۸۰۰۰ متر ثبت شده است.