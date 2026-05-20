توفان با سرعت ۱۲۲ کیلومتر بر ساعت ساغند در استان یزد را درنوردید

سیدعباس میرحسینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به ثبت سرعت‌های قابل توجه باد در مناطق مختلف استان طی ۲۴ ساعت گذشته اظهار کرد: بیشترین سرعت باد در ساغند با ۱۲۲ کیلومتر در ساعت، علی آباد ۹۹، منشاد ۹۳ و خضراباد ۹۰ کیلومتر در ساعت ثبت شد.

وی در خصوص پیش‌بینی وضعیت جوی روزهای آتی اظهار کرد: بر اساس تحلیل مدل‌های هواشناسی، تا روز شنبه در برخی ساعات غبارآلودگی و وزش باد نسبتاً شدید پیش‌بینی می‌شود.

میرحسینی تأکید کرد: تا عصر چهارشنبه بر شدت ناپایداری‌های جوی افزوده خواهد شد و وقوع وزش باد شدید، همراه با گرد و خاک و رگبار و رعد و برق پراکنده در مناطق مختلف استان دور از انتظار نیست.

کارشناس هواشناسی استان یزد در پایان با اشاره به وضعیت جوی پایان هفته خاطرنشان کرد: بر اساس الگوهای پیش‌بینی، روز جمعه نیز وزش باد شدید و وقوع گرد و خاک در برخی مناطق استان محتمل است.