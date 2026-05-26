استقرار ۲۴ جایگاه ثابت ذبح بهداشتی دام در البرز

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علیرضا جمالی در نشستی که با حضور خبرنگاران در آستانه عید سعید قربان برگزار شد، افزود: راه اندازی جایگاه عرضه و ذبح بهداشتی دام طبق روال سال های گذشته به منظور رفاه حال شهروندان انجام می شود.

وی اظهار داشت: از این تعداد جایگاه ها، پنج جایگاه در شهرستان کرج، پنج جایگاه در شهرستان فردیس، چهار جایگاه در شهرستان چهارباغ و چهار جایگاه در شهرستان ساوجبلاغ، سه جایگاه در نظرآباد و دو جایگاه در اشتهارد و طالقان یک جایگاه استقرار می یابد.

جمالی یادآور شد: همچنین تمام کشتارگاه های ذبح دام در استان فعال هستند که پیشنهاد می شود شهروندان برای تهیه قربانی ابتدا به کشتارگاه ها مراجعه کنند و در غیراینصورت به جایگاه های ثابت مراجعه کنند.

وی گفت: همچنین علاوه بر جایگاه های ثابت عرضه دام، ۱۰ اکیپ سیار دامپزشکی نیز فعال می شوند بطوریکه اگر شهروندان با شماره تماس ۱۵۱۲ ارتباط برقرار کنند می توانند در خصوص دام هایی که خریداری کرده اند و نیاز به نظارت بهداشتی دام داشته باشند این اکیپ ها به محل مراجعه و نسبت به معاینه آن اقدام می کنند.

جمالی یادآور شد: با راه اندازی جایگاه های ثابت و اکیپ های سیار، ۳۵ دامپزشک و ۳۲ بازرس گوشت فعال هستند ضمن اینکه در کنار نظارت بهداشتی، نظارت شرعی توسط ۲۵ ناظر شرعی برای ذبح شرعی قربانی انجام می شود.

بیش از ۸۰۰ بیماری مشترک انسان و دام وجود دارد

مدیرکل دامپزشکی استان البرز ادامه داد: دلیل اصلی برای تهیه دام قربانی از جایگاه ها و مراکز تحت پوشش دامپزشکی وجود بیماری های مشترک بین انسان و دام است بطوریکه بیش از ۸۰۰ نوع بیماری مشترک وجود دارد که بیماری های انگلی که سرلوحه آن ها فاسیولا یک بیماری بسیار خطرناک است.

وی اضافه کرد: باید لاشه دام ذبح شده مورد ارزیابی و بررسی دامپزشکان در جایگاه ها قرار گیرد تا از دام و آلایش سالم آن استفاده کنند.

وی به بیماری های مسری مشترک نیز اشاره کرد و گفت: از جمله این بیماری ها می توان به شاربن یا سیاه زحم است که در بازرسی های قبل یا بعد از کشتار تشخیص داده می شود و در صورت درگیری به بیماری، از چرخه مصرف خارج می شوند.

وی به همکاران و همسهریان توصیه کرد بعد از کشتار دام، ۲۴ ساعت را به دلیل بیماری تب کریمه کنگو که با گرمی هوا توسط کنه منتقل می شود، گوشت را داخل یخچال نگهداری و از مصرف آن در این ۲۴ ساعت خودداری کنند ضمن اینکه در زمان ذبح و خرد کردن گوشت از دستکش استفاده شود.

تولید گوشت در جنگ ۴۰ روز توقف نداشت

مدیرکل دامپزشکی استان البرز در ادامه به اجرای طرح تشدید نظارت های بهداشتی در ایام نوروز و ماه مبارک رمضان اشاره کرد و گفت: این طرح به دلیل شرایط جنگی تاکنون ادامه داشته بطوریکه در این مدت ۹ هزار و ۳۵۶ بازدید از مراکز همچون مغازه ها، کشتارگاه ها، رستوران ها و بسته بندی ها انجام شده است که منجر به جداسازی ۱۴۸۸ مورد غیربهداشتی شده است.

وی با بیان اینکه بیش از ۱۹ تن فراورده خام بهداشتی از این مراکز جمع آوری شده، افزود: تمام این اقدامات در نتیجه تلاش همکاران ما در دامپزشکی در دوران جنگ ۴۰ روزه و پس از آن است بطوریکه کار تولید، کشتار و عرضه گوشت در این مدت متوقف نشد و حتی یک روز کشتارگاه ها حتی در زمان تهاجم های هوایی در نزدیکی آن ها، تعطیل نشدند.

وی تصریح کرد: در این مدت ۴ هزار راس گوسفند ذبح شده و ۴۶۰۰ راس گاو و گوساله و بالغ بر ۵ میلیون قطعه مرغ گوشتی ذبح شده است.

جمالی اضافه کرد: برای مبارزه با بیماری های دامی از جمله تب برفکی و شاربن در دام بزرگ و کوچک ۹۴۶ هزار دز واکسن تزریق شده تا تولید ادامه یابد.

وی با بیان اینکه البرز جزو استان های برتر در کنترل تب برفکی است، گفت: در شرایط جنگی همکاران از دامداری ها غافل نشدند و واکسیناسیون ادامه پیدا کرد تا از ضررهای اقتصادی در این شرایط بحرانی جلوگیری شود.