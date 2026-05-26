به گزارش خبرنگار مهر، عزتالله نباتی ظهر امروز سهشنبه در گفتوگو با رسانهها از انجام ۳۴ مورد بازرسی و نظارت بر واحدهای صنفی در سطح شهرستان بروجرد و بخش اشترینان، باهدف تثبیت قیمتها و صیانت از حقوق مصرفکنندگان خبر داد.
وی گفت: در این طرح نظارتی که در نوبتهای صبح و عصر اجرایی شد، تیمهای بازرسی جهاد کشاورزی با تمرکز بر واحدهای مرغفروشی، نانواییها و فروشگاههای زنجیرهای، وضعیت تأمین مرغ گرم، نرخگذاری کالاها و کیفیت خدمات ارائه شده به مردم را مورد پایش دقیق قرار دادند.
وی بیان داشت: رویکرد ما در واحد تنظیم بازار، جلوگیری از هرگونه اخلال در شبکه توزیع و رسیدگی سریع به شکایات مردمی است. در جریان بازرسیهای امروز، ضمن بررسی دقیق عملکرد واحدهای صنفی، یک واحد متخلف شناسایی و برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد و برای چندین واحد دیگر نیز تذکرات لازم برای رعایت دقیق تکالیف صنفی صادر گردید.
مدیر جهاد کشاورزی بروجرد با اشاره به اقدامات انجام شده برای اطلاعرسانی شفاف قیمتها در پایگاههای خبری و فروشگاههای منتخب، تصریح کرد: تلاش تیمهای نظارتی ما بر این است که با رصد و تأمین مستمر کالاهای اساسی آرامش را در بازار حاکم کنیم و این بازرسیها با قاطعیت و بدون اغماض در روزهای آتی نیز ادامه خواهد داشت.
