عامل قطع غیرمجاز درختان ناژوان دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی قائلی مدیر ناژوان شهرداری اصفهان در تشریح جزئیات این رویداد اظهار کرد: نیروهای یگان پیشگیری و رفع تخلفات شهری، عصر یکشنبه سوم خرداد ۱۴۰۵ و در جریان پایش میدانی حاشیه شمالی ناژوان، موفق به شناسایی یک مورد عملیات درخت‌بری غیرقانونی شدند.

وی افزود: در پی حضور عوامل اجرایی در محل و علی‌رغم متواری شدن تنی چند از عوامل این تخلف، یکی از متهمان حین قطع درخت دستگیر شد و تجهیزات وی نیز توسط ضابطان قضایی توقیف گردید. با همکاری عوامل انتظامی کلانتری ۱۸، فرد خاطی جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع انتظامی شد.

قائلی با اشاره به اقدامات تکمیلی پس از این بازداشت تصریح کرد: با اخذ دستور از مرجع قضایی، بازرسی از یک باغ در مجاورت محل وقوع جرم صورت گرفت که منجر به کشف و ضبط محموله‌ای از چوب‌های قاچاق شد.

مدیر ناژوان شهرداری اصفهان با تأکید بر حساسیت مدیریت شهری نسبت به حفظ سرمایه‌های طبیعی بیان کرد: به منظور استیفای حقوق شهروندی و اجرای دقیق ضوابط زیست‌محیطی، اقدامات قضایی لازم آغاز شده است. در همین راستا، پرونده مذکور با هم‌افزایی سازمان پارک‌ها و فضای سبز و همچنین اداره کل حقوقی شهرداری اصفهان، در مسیر پیگیری قانونی و تعیین مجازات برای متخلفان قرار گرفته است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: پس از تکمیل مستندات و نهایی شدن مراحل دادرسی، گزارش تکمیلی اقدامات انجام شده به آگاهی عموم شهروندان و اهالی منطقه ناژوان خواهد رسید.