به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، تورج امرایی، معاون توسعه شرکتهای دانشبنیان معاونت علمی، با اشاره به ماده ۱ قانون جهش تولید دانشبنیان، گفت: بومیسازی اقلام راهبردی و فناورانهای که دستگاهها و وزارتخانههای کشور به آن نیاز دارند، یکی از اولویتهای جدی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان است. این اقلام بر اساس معیارهای ماده ۱ قانون، حداقل دارای یکی از ویژگیهای کلیدی شامل تأثیرگذاری در حل چالشها و رفع گلوگاههای ملی، ارزبری بالای یک میلیون دلار، ارتباط با فناوریهای برتر و آیندهساز و تأثیرگذاری بر افزایش بهرهوری و خلق ارزش افزوده در زنجیرههای راهبردی اقتصاد هستند.
وی افزود: این اقلام با توجه به ماهیت راهبردی و فناورانهشان، در فهرست مصوب «شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانشبنیان» قرار گرفته و با کمک شرکت های دانش بنیان بزرگ و پیشرفته کشور مسیر بومیسازی آنها فراهم است.
امرایی ادامه داد: تاکنون حدود ۵۰۰ قلم راهبردی مورد نیاز دستگاههای اجرایی کشور به تصویب شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانشبنیان رسیده است. توسعه این محصولات از مصادیق ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانشبنیان بوده و با این رویکرد، بخشی قابل توجهی از هزینههای توسعه و افزایش مقیاس این اقلام در قالب اعتبار مالیاتی جبران خواهد شد. همچنین این محصولات قابلیت بهرهمندی از ظرفیت «تولید بار اول» موضوع ماده ۱۰ قانون جهش تولید دانشبنیان مبنی بر عدم الزام به برگزاری مناقصه را داشته که فرصت بسیار مناسبی برای شرکتهای دانشبنیان بهمنظور سرمایهگذاری و تولید این اقلام با اطمینان خاطر و حمایت قانونی فراهم کرده است.
معاون توسعه شرکتهای دانشبنیان معاونت علمی تأکید کرد: تصویب این اقلام توسط شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانشبنیان، تضمینکننده تسهیلات و حمایتهای همهجانبه از فرآیند بومیسازی بوده و دستگاههای اجرایی کشور نیز موظف به همکاری و اولویتدهی به محصولات دانشبنیان داخلی در این حوزهها هستند.
امرایی در پایان از همه شرکتهای دانشبنیان و فناور فعال در حوزههای راهبردی دعوت کرد تا بر مبنای فهرست اقلام راهبردی، طرحهای خود را به دبیرخانه اعتبار مالیاتی و کارگروه تولید بار اول ارائه نموده و در این حرکت ملی مشارکت نمایند. با این اقدام، ضمن کاهش وابستگی کشور به واردات اقلام حساس و استراتژیک، گام مؤثری در جهت توسعه صنعت کشور برداشته خواهد شود.
