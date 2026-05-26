قیمت دام زنده برای عید سعید قربان در البرز اعلام شد

علیرضا جمالی در گفتگو با خبرنگار افزود: قیمت هر کیلوگرم دام زنده گوسفند نر ۷۲۰ هزار تومان و قیمت هر کیلوگرم بزغاله ۶۵۰ هزار تومان تعیین شده است.

وی اظهار داشت: شهروندان البرزی برای تهیه دام قربانی در روز عید سعید قربان می توانند به ۲۴ جایگاه عرضه و ذبح بهداشتی و شرعی دام زنده که در سطح شهرستان های این استان جانمایی شده مراجعه کنند.

وی گفت: علاوه بر جایگاه های ثابت، ۱۰ اکیپ سیار نظارتی برای بررسی بهداشتی و سلامت دام های ذبح شده فعال می شوند.

جمالی افزود: همچنین ۳۵ دامپزشک، ۳۲ بازرس و ۲۵ ناظر شرعی نیز فعال می شوند.

وی به اقداماتی که در عید قربان سال گذشته انجام شد نیز اشاره کرد و اظهار داشت: سال گذشته در روز عید سعید قربان یک هزار و ۱۰۰ لاشه قربانی و یک هزار و ۵۰۰ راس دام زنده بررسی شد.

مدیر کل دامپزشکی استان البرز اضافه کرد: همچنین ۶۷ لاشه نیز اصلاح و ۲۴۰ کیلوگرم اندام دام ها ضبط شد.