اقدامات روانشناسی برای مسافران ناگویا/ تهیه «نقشه مغزی» از ورزشکاران

به گزارش خبرنگار مهر، امین رفیعی پور مدیر مرکز روانشناسی آکادمی ملی المپیک که از ۵ ماه پیش متصدی این مسئولیت شده است، در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اهمیت مقوله روانشناسی در حوزه ورزش و تاثیری که در عملکرد ورزشکاران خواهد داشت، در مورد اقدامات روانشناسی انجام شده ویژه کاروان اعزامی به بازی های آسیایی ۲۰۲۶ توضیح داد.

وی با بیان اینکه آماده کردن کامل و همه جانبه ورزشکاران برای حضور در رویدادی معتبر و گسترده مانند بازی های آسیایی مستلزم به کارگیری جامع خدمات روانشناسی در مورد آنها است، گفت: بر همین اساس مهیا کردن شرایط برای همراهی ورزشکاران توسط روانشناس در جریان اردوها را به عنوان یکی از اولویت ها قرار دادیم به گونه ای که روانشناسان با عنوان «روانشناس مقیم» کنار تیم ها و ورزشکاران قرار بگیرند. در این زمینه با فدراسیون ها وارد مذاکره و رایزنی شدیم و با یادآوری اهمیت و تاثیرگزاری همکاری با روانشناس، شرایط را برای ایجاد همکاری در این زمینه مهیا کردیم.

مدیر مرکز روانشناسی آکادمی ملی المپیک تصریح کرد: تعداد زیادی از فدراسیون ها در این زمینه وارد همکاری شدند اینگونه که امروز روانشناس مرد و زنِ ما کنار تیم ها و ورزشکاران ملی پوش آنها که کاندیدای اعزام به بازی های آسیایی هستند، قرار دارند. ورزشکاران با حضور «روانشناس مقیم» از خدمات روانشناسی و روانسنجی بهره می برند.

رفیعی پور تاکید کرد: امروز بیشتر رشته هایی که کاندیدای اعزام ورزشکار و تیم به بازی های آسیایی هستند از حضور ۳۰ روانشناس ما کنار ورزشکاران و تیم های شان بهره می برند. استقبال خوبی در این زمینه شد اما هستند فدراسیون هایی که هنوز در این زمینه وارد همکاری نشده اند. تقاضا داریم این دسته فدراسیون ها هم وارد این عرصه شدند و همزمان با آمادگی جسمانی، روی آمادگی روانی ورزشکاران شان هم تمرکز کنند.

وی همچنین به «سنجش ذهنی» و تهیه «نقشه مغزی» از ورزشکاران اشاره داشت و در توضیح این موضوع گفت: بااستفاده از تکنولوژی های به روز دنیا و تست های روانشناختی، ورزشکاران را مورد سنجش ذهنی قرار می دهیم و به نوعی از آنها نقشه مغزی می گیریم. این تست ها فاکتورهایی مانند اضطراب رقابتی، کارآمدی ورزشکار و ... را نشان می دهند.

به گفته مدیر مرکز روانشناسی آکادمی ملی المپیک، این مرکز برنامه های روانشناسی کاملی برای کاروان ایران در بازی های آسیایی ۲۰۲۶ در نظر گرفته است

مدیر مرکز روانشناسی آکادمی ملی المپیک در مورد «نقشه مغزی» و خروجی آن نیز گفت: شناسایی میزان توجه و تمرکز ورزشکار، اختلال خواب، اضطراب و ... هم با این نقشه شناسایی می شود. اینگونه می توان بر اساس نتایج حاصل از تست های روانشناختی و نقشه مغزی، مداخله روانشناسی لازم را در مورد ورزشکار مربوطه انجام داد.

رفیعی پور مجدد بر لزوم توجه به مقوله روانشناسی در حوزه ورزش قهرمانی تاکید کرد و ادامه داد: حضور روانشناس کنار ورزشکار و تیم به اندازه حضور مربی مهم و تاثیرگذار است. روانشناس روی کارآیی مغز و ذهن تاثیر گذار است و قطعا ورزشکاری که توانایی ذهنی قوی تری داشته باشد، موفق تر و نزدیک تر به مدال است.

وی در این زمینه به تاثیر حضور روانشناس کنار ورزشکاران در ایام جنگ اشاره داشت و گفت: با کمک روانشناسان توانستیم در این ایام برای خیلی از ورزشکاران مدیریت بحران داشته باشیم. بعضا ورزشکاران ما در ایام جنگ متحمل صدمات ذهنی زیادی شدند اما با بهره گیری از خدمات روانشناسان ما که به صورت آنلاین و یا از طریق پیام رسان های داخلی کنارشان بودند، شرایط بهتری برای بازگشت به ورزش قهرمانی پیدا کردند.

«با توجه به اقدامات صورت گرفته برای کمک به توانمندی ذهنی و روانی ورزشکاران برای بازی های آسیایی و اهمیت کلی این مقوله، آیا در ترکیب کاروان ایران برای ناگویا روانشناس حضور خواهد داشت؟»، مدیر مرکز روانشناسی آکادمی ملی المپیک در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر گفت: تلاش و خواسته ما در این راستا است و حتی صحبت های ابتدایی هم با کمیته ملی المپیک انجام شده است اما در نهایت این کمیته و مسئولانش تصمیم گیرنده هستند. البته اعتقاد مان این است که حضور روانشناس مقیم و انجام تست های روانشناسی باید به قدری عمیق و تاثیرگذار باشد که حتی اگر در ناگویا روانشناس کنار ورزشکاران نبود، آنها از تاثیرات دوره ای سپری کرده اند، بی بهره نمانند.

«خدمات روانشناسی آکادمی ملی المپیک فعلا شامل مجموعه ورزشکاران و تیم های کاندید اعزام به بازی های آسیایی می شود. آیا بعد از نهایی شدن ترکیب کاروان اعزامی، این خدمات ویژه اعضای این کاروان مجدد تکرار می شود؟»، رفیعی پور در پاسخ به این پرسش پایانی گفت: قطعا بعد از نهایی شدن ترکیب کاروان، تمام اقدامات روانشناختی که می تواند به توانایی و آمادگی ذهنی و روانی ورزشکاران کمک کند در مورد آنها تکرار خواهد شد.