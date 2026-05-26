به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، در نشست میان دبیر «ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان مواد و ساخت پیشرفته» و مدیران ارشد «شرکت سرمایه‌گذاری فولاد مبارکه، ضرورت ایجاد یک هم‌افزایی ساختاری جهت توسعه فناوری‌های نوین در صنایع آهن و فولاد کشور مورد واکاوی قرار گرفت. این همکاری که با هدف گذار از تولیدات سنتی به سمت محصولات با ارزش افزوده بالا طرح‌ریزی شده، نقطه عطفی در نقشه راه توسعه صنعتی کشور محسوب می‌شود.

بازسازی زیرساخت‌ها؛ از بازیابی تا نوسازی جهشی در این جلسه، ضمن مروری بر وضعیت صنایع فولادی کشور در دوران پس از «جنگ تحمیلی سوم»، بر آثار مخرب این بحران بر زیرساخت‌های کلیدی صنعت فولاد تأکید شد. طرفین توافق کردند که رویکرد فعلی نباید صرفاً محدود به «تعمیر و نگهداری» باقی بماند، بلکه باید به سمت «بازسازی هوشمند» حرکت کند.

محورهای اصلی این گذار، شامل افزایش تاب‌آوری صنعتی: طراحی پروتکل‌های جدید برای ایمن‌سازی تجهیزات در برابر تهدیدات نوین، نوآوری در پروسه احیا: جایگزینی روش‌های قدیمی با تکنولوژی‌های پیشرفته در فرآیند احیای مستقیم آهن که می‌تواند منجر به کاهش مصرف انرژی و افزایش بهره‌وری تولید شود و نیز تغییر در طراحی‌های مهندسی، از طریق بومی‌سازی طراحی‌های مهندسی بر اساس آخرین استانداردهای جهانی به منظور کاهش وابستگی به قطعات وارداتی خواهد بود.

عینیت‌بخشی به فناوری‌های پیشرفته در راستای تحقق این اهداف، دبیر و کارشناسان ستاد با حضور در یکی از شرکت‌های پیشرو در حوزه تولید مواد فلزی پیشرفته، از نزدیک فرآیندهای پیچیده ساخت قطعات راهبردی را مورد ارزیابی قرار دادند.

در این بازدید تخصصی، محورهای زیر به‌عنوان اولویت‌های اجرایی در دستور کار قرار گرفت: ارتقای استاندارد کیفیت: پیاده‌سازی متالورژی دقیق و فرآیندهای کنترل کیفیت سطح بالا برای قطعاتی که در شرایط عملیاتی سخت فولادسازی کاربرد دارند.

توسعه محصولات با فناوری نوین: تمرکز بر تولید آلیاژهای خاص و قطعاتی که تاکنون در لیست سیاه تحریم‌ها بوده و یا واردات آن‌ها با هزینه‌های ارزی سنگین همراه بوده است. استراتژی توسعه بازار: شناسایی بازارهای هدف جدید در صنایع پایین‌دستی فولاد و بسترسازی برای صادرات خدمات فنی و مهندسی در کنار قطعات تولید شده. این همکاری مشترک میان ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و MSTID، نه تنها پاسخی به ضرورت‌های ناشی از خسارات جنگی است، بلکه گامی بلند در راستای تحقق «اقتصاد دانش‌بنیان» در صنعت مادرِ فولاد کشور خواهد بود.

با پیوند میان توان مالی و مدیریتیِ فولاد مبارکه و دانش فنی شرکت‌های دانش‌بنیان، بومی‌سازیِ کامل زنجیره تولید قطعات پیشرفته به زودی به یک واقعیت اقتصادی تبدیل خواهد شد، که علاوه بر کاهش وابستگی، می‌تواند ظرفیت رقابت در بازارهای بین‌المللی را برای صنعت فولاد ایران به همراه داشته باشد.