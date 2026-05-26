به گزارش خبرنگار مهر، محمدصالح اولیاء شب سه‌شنبه در نشست تخصصی ارتقای بهره‌وری در یزد، استقرار نظام ملی بهره‌وری را یک اولویت گریزناپذیر در برنامه هفتم توسعه دانست.

وی با اشاره به رویکرد تمرکززدایی اظهار داشت: ما نقش سازمان مرکزی را از جایگاه مداخله‌گر به جایگاه تسهیل‌گر ارتقا داده‌ایم تا استان‌ها بر اساس اولویت‌های منطقه‌ای و دانش بومی، برای چالش‌های خود راهکار تدوین کنند.

اولیاء با انتقاد از رویکردهای فرمالیته در گذشته، تصریح کرد: در نظام ارزیابی جدید، صرفِ انجام فعالیت‌های اداری و گزارش‌نویسی فاقد ارزش است. موفقیت یک مدیر یا دستگاه اجرایی، با شاخص‌های واقعی مانند میزان دقیق کاهش اتلاف انرژی یا ارتقای راندمان مصرف آب سنجیده می‌شود.

وی در پایان، نوآوری را فراتر از حوزه‌های های‌تک دانست و افزود: نوآوری در حکمرانی و فرآیندهای تخصیص منابع، تنها مسیر عبور از بحران ناترازی‌هاست. برای تحقق این هدف، نیازمند یک نگاه اکوسیستمی هستیم که در آن بخش خصوصی و جامعه نیز به اندازه بخش دولتی مطالبه‌گر و مشارکت‌جو باشند.