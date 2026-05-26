مساجد و محلات محور احیای روحیه جهادی و حل مسائل محلی باشند

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود قلی‌زاده ظهر سه‌شنبه در نشست کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده شهرستان، اظهار کرد: هدف اصلی همه برنامه‌ریزی‌های اجتماعی باید توانمندسازی مردم و مشارکت دادن آنان در پیشبرد امور باشد، به‌گونه‌ای که در هر شرایطی، خود مردم در میدان حل مسائل حضور داشته باشند.

وی با اشاره به تجربه موفق جهاد سازندگی افزود: در آن دوران، آبادانی روستاها زمانی به بهترین شکل رقم خورد که مردم با همدلی و تلاش جمعی، خود در اجرای امور مشارکت داشتند.

قلی‌زاده ادامه داد: امروز نیز لازم است با الهام از همان الگو و با تکیه بر ظرفیت مردم، برنامه‌های اجتماعی به‌صورت محله‌محور پیش برود تا از موازی‌کاری دستگاه‌ها جلوگیری شده و هر محله دارای متولی مشخص باشد.

فرماندار خوسف با بیان اینکه رفع چالش‌های اجتماعی بدون حضور مستقیم مردم امکان‌پذیر نیست، اظهار کرد: بخش قابل توجهی از مشکلات را می‌توان با شناخت نیازهای بومی و همراهی ساکنان هر منطقه برطرف کرد.

قلی‌زاده با اشاره به روحیه همدلی و همکاری در دوران جهاد سازندگی، تأکید کرد: آغاز این حرکت مردم‌محور باید از امروز و با استفاده از ظرفیت‌های ارزشمند مساجد و محلات دنبال شود.