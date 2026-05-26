سرپرست مدیریت درمان تأمین اجتماعی کرمانشاه منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با حکم مصطفی سالاری مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، کیوان وسطی به عنوان سرپرست مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان کرمانشاه منصوب شد.

بر اساس این حکم، مدیریت و راهبری مجموعه درمان تأمین اجتماعی استان کرمانشاه به وی واگذار شده است.

در سوابق اجرایی سرپرست جدید مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان کرمانشاه، مسئولیت‌هایی همچون ریاست درمانگاه اسلام‌آبادغرب، ریاست بیمارستان حضرت معصومه (س) کرمانشاه، ریاست اداره بیماری‌های مزمن و سالمندی و همچنین ریاست اداره شوراها و کمیسیون‌های پزشکی دیده می‌شود.

انتصاب سرپرست جدید مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان کرمانشاه در راستای تقویت خدمات درمانی و ارتقای سطح خدمت‌رسانی به بیمه‌شدگان انجام شده است.

مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان کرمانشاه مسئولیت ارائه خدمات درمانی به بخش گسترده‌ای از بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران استان را بر عهده دارد.