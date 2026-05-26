  1. استانها
  2. کرمانشاه
۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۰۷

سرپرست مدیریت درمان تأمین اجتماعی کرمانشاه منصوب شد

سرپرست مدیریت درمان تأمین اجتماعی کرمانشاه منصوب شد

کرمانشاه - مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با صدور حکمی، سرپرست جدید مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان کرمانشاه را منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با حکم مصطفی سالاری مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، کیوان وسطی به عنوان سرپرست مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان کرمانشاه منصوب شد.

بر اساس این حکم، مدیریت و راهبری مجموعه درمان تأمین اجتماعی استان کرمانشاه به وی واگذار شده است.

در سوابق اجرایی سرپرست جدید مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان کرمانشاه، مسئولیت‌هایی همچون ریاست درمانگاه اسلام‌آبادغرب، ریاست بیمارستان حضرت معصومه (س) کرمانشاه، ریاست اداره بیماری‌های مزمن و سالمندی و همچنین ریاست اداره شوراها و کمیسیون‌های پزشکی دیده می‌شود.

انتصاب سرپرست جدید مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان کرمانشاه در راستای تقویت خدمات درمانی و ارتقای سطح خدمت‌رسانی به بیمه‌شدگان انجام شده است.

مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان کرمانشاه مسئولیت ارائه خدمات درمانی به بخش گسترده‌ای از بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران استان را بر عهده دارد.

کد مطلب 6841965

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها