۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۰۱

سریال «صفا با خانواده» از امشب روی آنتن؛ دزد خرده‌پا وسط جنگ ۱۲ روزه

پخش سریال «صفا با خانواده» از امشب ۵ خرداد در شبکه یک آغاز می شود و هر شب روی آنتن است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سیمافیلم، سریال «صفا با خانواده» به کارگردانی منوچهر هادی و تهیه‌کنندگی مصطفی تنابنده، از امروز پنجم خرداد هر شب ساعت ۲۲ از شبکه یک سیما روی آنتن می‌رود و همزمان با شروع پخش، پوستر رسمی این مجموعه نیز منتشر شد.

احمد مهرانفر در نقش «صفا» بازی می‌کند؛ مردی معمولی که برای هدیه تولد فرزندش وارد ماجرایی عجیب می‌شود و ناگهان سر از یک بحران امنیتی درمی‌آورد.

«صفا با خانواده» به نویسندگی بابک کایدان و پدرام کریمی، در کنار موقعیت‌های طنز و اتفاقات پرماجرا، به مفاهیمی چون خانواده، وطن‌دوستی و مسئولیت‌پذیری نیز می‌پردازد.

آشا محرابی، روح‌الله زمانی، فاطیما بهارمست، نفس بازغی، بهرنگ علوی، آرش سلامی، لادن ژافه‌وند و بهنام شرفی دیگر بازیگران این مجموعه هستند که فیلمبرداری آن در تهران و کاشان انجام شده است.

