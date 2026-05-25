۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۱۱

تیزر سریال «صفا با خانواده» رونمایی شد؛ پخش از ۵ خرداد

سریال «صفا با خانواده» از روز سه‌شنبه پنجم خرداد، هر شب از شبکه یک سیما پخش می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سیمافیلم، سریال «صفا با خانواده» بر اساس فیلمنامه‌ای از بابک کایدان و پدرام کریمی به کارگردانی منوچهر هادی ساخته شده است.

«صفا با خانواده» با حال‌وهوایی خانوادگی، مجموعه‌ای از بازیگران مطرح و جوان را کنار هم قرار داده است. از احمد مهرانفر، آشا محرابی و بهرنگ علوی گرفته تا روح‌الله زمانی، فاطیما بهارمست، نفس بازغی، آرش سلامی، لادن ژاوه‌وند و بهنام شرفی در این مجموعه به ایفای نقش می‌پردازند.

این سریال به کارگردانی منوچهر هادی و تهیه‌کنندگی مصطفی تنابنده تولید شده و محصول سیمافیلم است.

عطیه موذن

