رفع تنش آبی در ۲۷۲ روستای استان زنجان در دستور کار قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد نادرخانی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در حال حاضر ۳۳۰ روستا با تنش آبی مواجه هستند که این تعداد نسبت به سال گذشته ۶۹ روستا افزایش یافته است، گفت: برنامه‌ریزی برای رفع تنش آبی در ۲۷۲ روستای استان در دستور کار امسال قرار دارد.

وی با اشاره به اتمام خطوط انتقال شرق و غرب زنجان و بهره‌برداری از چاه‌های جدید، از تضمین پایداری تأمین آب شرب شهر زنجان تا ۵ سال آینده خبر داد و گفت این امر حتی بدون نیاز به سد کینه‌ورس محقق خواهد شد.

نادرخانی افزود: براساس برنامه‌ریزی، تا ۱۵ آبان ماه، ۵۰۰ لیتر بر ثانیه از مجموع ۹۷۰ لیتر بر ثانیه مورد نیاز شهر وارد مدار بهره‌برداری می‌شود و مابقی ۴۷۰ لیتر بر ثانیه نیز تا پایان اسفندماه امسال به این چرخه اضافه خواهد شد. همچنین، برای رفع تنش آبی در سایر شهرهای استان تا افق ۱۴۰۸، حفاری ۶۹ حلقه چاه عمیق در دست اقدام است.

نادرخانی با بیان اینکه اجرای بیش از ۱۲۰ پروژه در دو سال اخیر، مشکل تنش آبی در بخش قابل توجهی از روستاهای استان را مرتفع کرده است، افزود: برنامه‌ریزی برای ۲۶۴ روستای دیگر نیز در دست اقدام است.

جهش ۳ برابری در اجرای شبکه‌های فاضلاب و چالش‌های هزینه‌ای

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان گفت: در حوزه فاضلاب، امسال اجرای ۳۰ کیلومتر شبکه جمع‌آوری فاضلاب برنامه‌ریزی شده که این میزان نسبت به میانگین سالانه ۱۰ کیلومتر، جهش چشمگیری محسوب می‌شود. عملیات اصلی این پروژه در معبر شهر، از چهارراه سعدی تا شهرک قدس، از هفته آینده به صورت دستی و در عمق ۳ متری آغاز خواهد شد.

نادرخانی افزود: هماهنگی‌های لازم با پلیس راهور و حمل سریع خاک‌های حفاری برای به حداقل رساندن اختلالات ترافیکی انجام شده است.

مدیرعامل آبفا همچنین تأکید کرد که توقف پروژه‌ها به دلیل فشارهای بیرونی، هزینه‌های اجرایی را از ۳۰ میلیارد به ۵۰ میلیارد تومان افزایش می‌دهد.

وی افزود: یه منظور مدیریت هوشمند توزیع آب، ۹۳ فشارسنج آنلاین و ۱۷۴ شیر فشارشکن در سطح استان نصب شده است. شرکت آبفا متعهد به تأمین فشار آب تا طبقه سوم ساختمان‌ها است. طبق مقررات ملی ساختمان، ساکنین آپارتمان‌های بیش از سه طبقه موظف به نصب پمپ و مخزن ذخیره استاندارد هستند و شرکت آبفا مسئولیتی در قبال افت فشار واحدهای فاقد این تجهیزات ندارد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان گفت: در راستای حفظ منابع آبی، ۱۰ میلیون متر مکعب پساب به صنایع بزرگ استان از جمله شهرک‌های صنعتی نوآوران و شهید شهریاری واگذار شده است.

وی ادامه داد: تاکنون ۲۲,۴۵۰ متر مکعب پساب در شبانه‌روز جهت استفاده صنعتی در شهرک‌های استان اختصاص یافته و فراخوان فروش پساب به میزان ۱۰ میلیون متر مکعب در سال نیز در دست اجراست.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان گفت: رسانه‌ها با اطلاع‌رسانی دقیق و منعکس کردن واقعیت‌ها، از انتشار انتقادات غیرسازنده جلوگیری کنند، چرا که توقف پروژه‌ها علاوه بر افزایش هزینه‌ها، موجب عقب‌ماندگی زیرساختی خواهد شد. وی فعالیت آبفا را در سه بخش آبرسانی روستایی، آبرسانی شهری و جمع‌آوری فاضلاب خلاصه کرد.