هاشمی: پیشگیری از غریق مسئولیت انسانی و اجتماعی است

به گزارش خبرنگار مهر، مناف هاشمی عصر سه شنبه در جلسه ستاد ساماندهی سواحل با بیان اینکه پیشگیری از غریق یک مسئولیت انسانی و اجتماعی است اظهار کرد: این مسئولیت پیش از این نیز وجود داشته و مردم، پزشکان و متخصصان در ابعاد مختلف برای حفظ جان و مال مردم تلاش میکنند.
وی افزود: ما همیشه به دنبال پیدا کردن نقاط سفید بودیم تا کارهای خوب انجام دهیم. نسبت به سنوات قبل، حتی ۳۰ سال پیش که من طرح دریا را در شهرهای مختلف کشور از جمله در شهر کابل بزرگ اداره میکردم، وضعیت بهبود یافته است.
معاون وزیر ورزش تصریح کرد: در آن زمان ۶۰۰ نقطه از سواحل را مدیریت میکردیم اما امروز آمار غریق کاهش یافته است. سازماندهی جدیدی در فدراسیون نجات غریق انجام شده و جلسات اخیر برای من بسیار آموزنده بود.
هاشمی با تأکید بر اینکه چالشهای موجود عمدتاً مدیریتی است خاطرنشان کرد: اگر استاندار درست نظارت کند و فرمانداران اراده داشته باشند، کار به خوبی انجام میشود.
وی افزود: من در این جلسه متوجه شدم که بعضی از دستگاهها نگران بودجه و منابع هستند، در حالی که نباید همه دنبال بودجه از وزارت کشور یا سازمان اجتماعی باشند زیرا سازمان برنامه بودجه محدودی را میدهد.
معاون توسعه وزارت ورزش و جوانان در پایان تأکید کرد: از همکاران خود توقع دارم که غیر از بحث ورود به موضوعات، هر کاری میتوانند انجام دهند و به دنبال مبلغ خاصی هم نباشند.
