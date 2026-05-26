۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۳۷

تعاونی‌های مرزنشین سقز برای توسعه بیمه روستایی اعلام آمادگی کردند

سقز- تعاونی‌های مرزنشین شهرستان سقز در نشست با مدیر صندوق بیمه اجتماعی کردستان، برای همکاری در راستای افزایش پوشش بیمه روستایی اعلام آمادگی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیران عامل سه تعاونی مرزنشین شهرستان سقز در دیدار با مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر کردستان در سقز، بر ضرورت هم‌افزایی و تقویت همکاری‌ها برای توسعه بیمه در میان جامعه روستایی و مرزنشین تاکید کردند.

در این نشست، مدیران تعاونی‌های مرزنشین آمادگی خود را برای همکاری در زمینه آگاهی‌بخشی، تقویت ارتباط با روستاییان و افزایش پوشش بیمه‌ای در مناطق مرکزی و مرزی اعلام کردند.

در این دیدار، کامران براخاصی مدیرعامل تعاونی مرزنشینان زیویه، فردین عبدالقادری مدیرعامل تعاونی مرزنشینان سرتون (بخش مرکزی) و هیوا فتحیان مدیرعامل تعاونی مرزنشینان بخش سرشیو به نمایندگی از حدود ۲۷ هزار عضو حضور داشتند.

این نشست در راستای اجرای تفاهم‌نامه همکاری صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر با معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر کردستان نیز در این جلسه با تشریح خدمات صندوق، بر اهمیت استفاده روستاییان از حمایت دولت در پرداخت دو سوم حق بیمه تاکید کرد و گفت: خدمات صندوق در حوزه‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی و مستمری بازماندگان، فرصتی مهم برای حمایت و توانمندسازی جامعه هدف به شمار می‌رود.

نماینده کارگزاران سقز نیز در این نشست اظهار کرد: تبیین خدمات صندوق و اقناع جامعه هدف می‌تواند زمینه افزایش شمار بیمه‌شدگان را فراهم کند.

شهرستان سقز با جمعیتی حدود ۲۶۰ هزار نفر، دومین شهرستان پرجمعیت استان کردستان است و در فاصله حدود ۱۹۰ کیلومتری سنندج قرار دارد. هم‌اکنون ۱۱ کارگزار صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در این شهرستان فعالیت می‌کنند.

کد مطلب 6842041

