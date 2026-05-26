به گزارش خبرگزاری مهر، مدیران عامل سه تعاونی مرزنشین شهرستان سقز در دیدار با مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر کردستان در سقز، بر ضرورت همافزایی و تقویت همکاریها برای توسعه بیمه در میان جامعه روستایی و مرزنشین تاکید کردند.
در این نشست، مدیران تعاونیهای مرزنشین آمادگی خود را برای همکاری در زمینه آگاهیبخشی، تقویت ارتباط با روستاییان و افزایش پوشش بیمهای در مناطق مرکزی و مرزی اعلام کردند.
در این دیدار، کامران براخاصی مدیرعامل تعاونی مرزنشینان زیویه، فردین عبدالقادری مدیرعامل تعاونی مرزنشینان سرتون (بخش مرکزی) و هیوا فتحیان مدیرعامل تعاونی مرزنشینان بخش سرشیو به نمایندگی از حدود ۲۷ هزار عضو حضور داشتند.
این نشست در راستای اجرای تفاهمنامه همکاری صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر با معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.
مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر کردستان نیز در این جلسه با تشریح خدمات صندوق، بر اهمیت استفاده روستاییان از حمایت دولت در پرداخت دو سوم حق بیمه تاکید کرد و گفت: خدمات صندوق در حوزههای بازنشستگی، ازکارافتادگی و مستمری بازماندگان، فرصتی مهم برای حمایت و توانمندسازی جامعه هدف به شمار میرود.
نماینده کارگزاران سقز نیز در این نشست اظهار کرد: تبیین خدمات صندوق و اقناع جامعه هدف میتواند زمینه افزایش شمار بیمهشدگان را فراهم کند.
شهرستان سقز با جمعیتی حدود ۲۶۰ هزار نفر، دومین شهرستان پرجمعیت استان کردستان است و در فاصله حدود ۱۹۰ کیلومتری سنندج قرار دارد. هماکنون ۱۱ کارگزار صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در این شهرستان فعالیت میکنند.
