ضرورت انکار ناپذیر توسعه متوازن مناطق روستایی

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس صوفی ظهر جمعه در بازدید میدانی به روستاهای «نگارخاتون»، «ابراهیم‌آباد»، «امامزاده پیرنهان»، «خوش‌آباد» و «زرقان» از توابع شهرستان فامنین سفر کرد.

در این بازدیدها که با حضور دهیاران، اعضای شوراهای اسلامی، معتمدین محلی و جمعی از مردم برگزار شد، مهم‌ترین نیازها و چالش‌های این روستاها از جمله وضعیت راه‌های مواصلاتی، تأمین آب، زیرساخت‌های عمرانی، توسعه بخش کشاورزی و امکانات رفاهی و خدماتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی در جمع اهالی این روستاها، حضور میدانی را مؤثرترین مسیر برای شناسایی دقیق مشکلات و اولویت‌بندی نیازها ارزیابی کرد و اظهار کرد: برقراری ارتباط بی‌واسطه با مردم و تلاش برای توسعه متوازن مناطق روستایی، ضرورتی انکارناپذیر است.

صوفی با اشاره به جایگاه کلیدی روستاها در تقویت تولید، پویایی اقتصاد و پایداری اجتماعی کشور تصریح کرد: حمایت همه‌جانبه از بخش کشاورزی، ارتقای سطح خدمات عمومی و رفع موانع توسعه‌ای در روستاها، از اولویت‌های اصلی کاری ما در سطوح شهرستانی، استانی و ملی به شمار می‌رود.

وی در پایان خطاب به اهالی روستاها بیان کرد: تمامی مسائل و درخواست‌های مطرح‌شده، از طریق تعامل مستمر با دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و اعتباری موجود، تا زمان حصول نتیجه قطعی با جدیت پیگیری خواهد شد.