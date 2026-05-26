کشف ۱۵۲۰ لیتر گازوئیل همراه با ۱۹ دام قاچاق توسط پلیس قم

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر نصیری از توقیف ۲ دستگاه خودرو و کشف مقادیر قابل توجهی کالای قاچاق در اول و دوم خرداد ماه خبر داد.

وی گفت: در راستای مبارزه با قاچاقچیان و مخلان اقتصادی، مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان در تاریخ اول و دوم خرداد ماه، طی عملیاتی موفق شدند دو دستگاه خودروی حامل کالای قاچاق را متوقف کنند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان قم بیان کرد: بررسی‌های اولیه از این خودروها، منجر به کشف ۱۵۲۰ لیتر گازوئیل قاچاق شد، همچنین در ادامه، مأموران پلیس موفق به کشف ۱۹ رأس دام سبک و سنگین قاچاق به ارزش تقریبی ۱۰ میلیارد ریال شدند.

وی افزود: در این رابطه، دو نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده، جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.