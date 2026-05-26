به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی گفت: ایران با جمعیت ۹۰ میلیون نفری نمی‌تواند امنیت غذایی خود را به واردات گره بزند؛ اتکا به تولید داخلی در دنیای امروز یک ضرورت راهبردی است.

وی افزود: پایداری تولید داخلی، زیربنای اصلی است؛ تا زمانی که تولید مستمر نباشد، سیاست‌های نظارتی و کنترل قیمت‌ها در بازار نتیجه‌بخش نخواهد بود.

این مقام عالی وزارت ادامه داد: با وجود تلاش دشمنان برای توقف چرخه تولید و ایجاد کمیابی، فعالان بخش کشاورزی با فداکاری اجازه ندادند امنیت غذایی کشور دچار اختلال شود.

وی تصریح کرد: علیرغم بحران‌های ارزی، خشکسالی و مشکلات حمل‌ونقل در سال اخیر، مدیریت شبانه‌روزی مانع از احساس کمبود کالا در سفره مردم شد.

نوری قزلجه عنوان کرد: سیاست ما در دولت چهاردهم واگذاری حداکثری امور به تشکل‌ها و بخش خصوصی است تا خود فعالان، مدافع حقوق تولیدکنندگان باشند.

وزیر جهاد کشاورزی اظهار کرد: امنیت غذایی اولویت نخست و حیاتی کشور است، چرا که برخلاف سایر بخش‌ها، کوچک‌ترین اختلالی در تامین غذا می‌تواند به بحرانی اساسی تبدیل شود.