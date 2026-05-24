به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، سعید راد، معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: پیش‌بینی می‌شود امسال بخش قابل توجهی از نیاز کشور به گندم از محل تولید داخل تأمین شود.

وی از آغاز سراسری عملیات خرید تضمینی گندم در کشور خبر داد و افزود: پس از شروع موفقیت‌آمیز خرید تضمینی گندم در استان‌های جنوب و جنوب‌غرب، این فرآیند اکنون در سایر نقاط کشور نیز وارد مرحله اجرایی شده است.

وی با اعلام آمادگی کامل شبکه خرید در سراسر کشور، تأکید کرد: با برنامه‌ریزی دقیق، تجهیز کامل مراکز تحویل و فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم، تمامی امکانات و تجهیزات لازم برای تسریع و تسهیل در روند دریافت و ذخیره‌سازی محصول گندمکاران مهیا شده است.

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با تأکید بر شرایط مطلوب آب‌وهوایی و وضعیت مناسب کشت در سال جاری، افزود: پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد، با ادامه روند برداشت و آغاز خرید در سایر استان‌ها، امسال قادر خواهیم بود بخش قابل توجهی از نیاز کشور به گندم را از محل تولید داخل تأمین کنیم.

راد با ابراز امیدواری نسبت به روند پیش‌ِ رویِ این طرح ملی، عنوان کرد: گندم، محصولی استراتژیک و ستون اصلی امنیت غذایی کشور است و امیدواریم خرید تضمینی این محصول مهم، بدون چالش و در بهترین شرایط ممکن انجام شود تا زحمات گندمکاران و نقش این محصول در سفره مردم ایران به بهترین شکل ممکن پاس داشته شود.