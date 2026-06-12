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۲۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۳۷

نوری قزلجه: هیچ تحریمی نمی‌تواند چرخه تولید غذا در کشور را متوقف کند

نوری قزلجه: هیچ تحریمی نمی‌تواند چرخه تولید غذا در کشور را متوقف کند

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه هیچ تحریمی نمی‌تواند چرخه تولید غذا در کشور را متوقف کند، گفت: در بریکس نه صرفاً به عنوان عضو، بلکه به عنوان بازیگری اثرگذار شرکت می‌کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی در شبکه اجتماعی خود نوشت: با دستور کار «امنیت غذایی و حمایت از کشاورزان خرد» در اجلاس بریکس در هند شرکت کردم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه بریکس امروز بزرگ‌ترین ظرفیت جهان برای همکاری‌های کشاورزی است، تصریح کرد: در این اجلاس نه صرفاً به‌عنوان عضو، بلکه به‌عنوان بازیگری اثرگذار شرکت خواهیم کرد.

نوری قزلجه همچنین تاکید کرد: تولید کنندگان و بهره‌برداران بخش کشاورزی ثابت کردند که هیچ تحریمی نمی‌تواند چرخه تولید غذا در کشور را متوقف کند.

کد مطلب 6857839
علی فروزانفر

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