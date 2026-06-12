به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی در شبکه اجتماعی خود نوشت: با دستور کار «امنیت غذایی و حمایت از کشاورزان خرد» در اجلاس بریکس در هند شرکت کردم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه بریکس امروز بزرگ‌ترین ظرفیت جهان برای همکاری‌های کشاورزی است، تصریح کرد: در این اجلاس نه صرفاً به‌عنوان عضو، بلکه به‌عنوان بازیگری اثرگذار شرکت خواهیم کرد.

نوری قزلجه همچنین تاکید کرد: تولید کنندگان و بهره‌برداران بخش کشاورزی ثابت کردند که هیچ تحریمی نمی‌تواند چرخه تولید غذا در کشور را متوقف کند.