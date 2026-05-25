به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، در نشستی راهکارهای عملیاتی برای ارتقای نقش صندوق‌های حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی برای تکمیل زنجیره ارزش صنعت طیور و تحقق امنیت غذایی بررسی شد.

در این نشست که با حضور حسین مهدی‌دوست مدیرعامل این شرکت و روح‌الله زحمت‌کش سرپرست معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد، بر اهمیت ورود فعالانه صندوق حمایت از توسعه صنعت طیور کشور در تنظیم بازار طیور، تجهیزات و ماشین‌آلات تامین علوفه و تأمین نهاده‌های ضروری تاکید شد.

همچنین در این نشست، نقش این صندوق در مدیریت هوشمند زنجیره تأمین، پشتیبانی از امنیت غذایی از طریق تأمین مرغ و تخم‌مرغ مصرفی، حمایت جامع از تولیدکنندگان و فعالان این حوزه، توسعه فعالیت‌های بازرگانی و کسب و کار این زنجیره و همچنین بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های قانونی برای تأمین مالی و اعتبارات دولتی، به عنوان محورهای کلیدی برای ایجاد ثبات در بازار، کاهش ریسک تولید و تضمین پایداری عرضه محصولات پروتئینی در کشور، به تفصیل تشریح و مورد تأکید قرار گرفت.

این نشست بر لزوم هم‌افزایی میان معاونت امور دام و صندوق‌های تخصصی، به‌ویژه صندوق حمایت از توسعه صنعت طیور کشور، برای تسهیل فرآیندهای بازرگانی و بهره‌مندی از ظرفیت بخش خصوصیِ مردم‌محور در راستای دستیابی به اهداف راهبردی امنیت غذایی تأکید داشت.