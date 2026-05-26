به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سید محمد سلطانی عصر سهشنبه در مراسم باشکوه دعای عرفه که در جوار مزار شهدای گمنام پارک ملت مشهد برگزار شد، به تبیین جایگاه والای این روز و فلسفه دعا پرداخت.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با اشاره به نامگذاری این روز به نام «عرفه» بیان کرد: جبرئیل امین اعمال حج را در این سرزمین به حضرت ابراهیم (ع) تعلیم داد و ایشان در پاسخ میفرمود «عرفت» یعنی شناختم. عرفات سرزمینی است که حضرت آدم و حوا پس از هبوط و تنهایی، در آنجا یکدیگر را بازیافتند و شناسایی کردند.
وی وجه سوم و مهمترین احتمال نامگذاری این روز به نام عرفه را مربوط به «معرفتالله» دانست و افزود: امام حسین (ع) میفرمایند هدف از خلقت، معرفت خداست. عرفات سرزمین خداشناسی، توحید، تقوا و راز و نیاز با پروردگار است. این سرزمین چنان عظمتی دارد که اعمال حج بدون حضور در آن باطل است.»
سلطانی با استناد به روایات، دعا را عصاره و چکیده تمامی عبادات از جمله نماز، روزه و حج دانست و تصریح کرد: دعا نباید صرفاً لقلقه زبان باشد. دعای حقیقی توأم با کار، تلاش، اقدام، امید و استقامت است. همانطور که پیامبر اکرم (ع) در میدان جنگ شمشیر میزدند و همزمان از خدا طلب پیروزی میکردند، ما نیز باید در مسیر حرکت خود پشتیبانی الهی را بطلبیم.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی به تحولات منطقهای و پیروزیهای اخیر اشاره کرد و گفت: بر اساس اذعان ۶۵ درصد از دانشمندان نظامی و سیاسی دنیا، در نبردهای اخیر جمهوری اسلامی و رزمندگان ایران پیروز میدان بودهاند. با وجود حمایت قدرتهای هستهای و کشورهای منطقه از دشمن، اراده خدا بر این بود که توطئهها خنثی شود.
وی خاطرنشان کرد: دشمنان تصور میکردند ظرف یک هفته ایران را به کشوری همچون سوریه و افغانستان تبدیل کنند، اما ایمان ملت، خون شهدا و رهبری حکیمانه، این مرز و بوم را حفظ کرد. این پیروزیها نتیجه دعای خیر مادران و فرزندان شهدا و ضجههای مخلصانه رهبران الهی در پیشگاه خداوند است.
سلطانی با توصیه به زائران و مجاوران برای غنیمت شمردن ساعات روز عرفه، بر لزوم دعا با حالت یقین تأکید کرد و افزود: دعا با شک و تردید به اجابت نمیرسد. باید با امید کامل و یقین به ایستگاه رحمت الهی آمد. عرفه فرصتی است که میتواند برای یک عمر گرهگشایی کرده و در انسان تحول ایجاد کند.
