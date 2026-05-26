ترافیک سنگین اطراف حرم رضوی همزمان با برگزاری دعای عرفه

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن موسی آبادی رئیس پلیس راهور خراسان رضوی اظهار کرد: ترافیک در چهار ورودی منتهی به حرم مطهر رضوی نسبتا پرحجم و سنگین است؛ ورود وسایل نقلیه شخصی از خیابان شیرازی و پنجراه به سمت حرم به صورت مقطعی محدود خواهند شد.

رئیس پلیس راهور خراسان رضوی بیان کرد: رفت‌وآمد در دیگر خیابان‌های اطراف حرم مطهر نیز پرحجم و سنگین است و بزرگراه‌های منتهی به حرم نیز با ترافیک نسبتا پرحجم مواجه هستند.

وی گفت: فردا با توجه به برگزاری نماز عید قربان تا زمان تکمیل ظرفیت پارکینگ‌ها، هیچ محدودیتی برای تردد به سمت حرم مطهر اعمال نخواهد شد.