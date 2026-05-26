سازش۴میلیارد تومانی در موکب معاونت حل اختلاف استان قم به یاد رهبر شهید

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلاموالمسلمین سیدکاظم موسوی رئیسکل دادگستری از برپایی موکب خدمترسانی معاونت حل اختلاف همزمان با هشتاد و ششمین شب از تجمعات مردمی «شبهای اقتدار» در قم خبر داد.
وی با اشاره به فعالیت میدانی این موکب به منظور تحقق «حکمرانی قضایی مردممحور» و تسهیل دسترسی عمومی به خدمات حقوقی، اظهار کرد: این اقدام میدانی در امتداد تجمعات پرشور «شبهای اقتدار» و با هدف پیوند مستقیم با آحاد جامعه و ارائه الگویی نوین از مدیریت جهادی در نظام قضایی صورت گرفت که با استقبال گسترده شهروندان همراه شد.
حجتالاسلاموالمسلمین موسوی در تشریح اهم اقدامات این موکب، افزود: یکی از شعب شوراهای حل اختلاف با استقرار در محل این میز خدمت، به صورت رسمی به پروندهها رسیدگی کرد؛ در این راستا و در قالب پویش «به عشق رهبر شهید، زیر پرچم وطن»، پروندهای به ارزش ۴ میلیارد تومان با حضور طرفین دعوا و به احترام یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب به سازش ختم شد.
رئیس کل دادگستری استان قم ادامه داد: در بخش هنری موکب نیز برنامه زنده خوشنویسی با محوریت مفاهیم صلح، بخشش و اخوت برگزار و سرمشقهایی با موضوع کلام وحی و احادیث معصومین علیهمالسلام به مراجعان اهدا شد؛ همچنین نشستهای حقوقی مردمی با حضور قضات برجسته با هدف ترویج نهاد داوری و راهکارهای جایگزین قضایی برگزار گردید.
عالیترین مقام قضایی استان قم با اشاره به توجه ویژه به نسل نو در این موکب، خاطرنشان کرد: مسابقه نقاشی و مسابقه فرهنگی «یاران صلح» ویژه کودکان و نوجوانان، بستر مناسبی برای نهادینهسازی مفاهیم عدالت و فرهنگ صلح در میان آیندهسازان این مرزوبوم فراهم کرد.
وی در پایان تأکید کرد: برپایی این موکب و حضور بیواسطه مسئولین قضایی در میان مردم، لبیکی صادقانه به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و تأکیدات ریاست قوه قضاییه مبنی بر «مردمیسازی عدالت» و نشانگر عزم راسخ دادگستری استان قم در تحقق سند تحول و تعالی دستگاه قضایی است.
قم-رئیسکل دادگستری قم گفت: پیرو برپایی موکب معاونت حل اختلاف قم در مسیرهای تجمعات مردمی، شب گذشته پروندهای به ارزش ۴ میلیارد تومان با حضور طرفین دعوا و به احترام رهبر شهید به سازش ختم شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلاموالمسلمین سیدکاظم موسوی رئیسکل دادگستری از برپایی موکب خدمترسانی معاونت حل اختلاف همزمان با هشتاد و ششمین شب از تجمعات مردمی «شبهای اقتدار» در قم خبر داد.
نظر شما