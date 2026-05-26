گاوخونی برای عبور از خشکی به ۷۰ میلیون مترمکعب آب نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش گل‌علیزاده عصر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: خشک شدن گاوخونی، ابن تالاب را به کانون گردوغباری تبدیل می کند که حیات زیستمندان و شهرواندان را تهدید می‌کند.

وی با بیان اینکه حقابه محیط زیستی تالاب بعد از شرب در اولویت دوم است، گفت: اگر میزان آب ورودی و خروجی به زاینده رود کم است سهم تالاب نباید از بین برود؛ تالاب به ۷۰ میلیون مترمکعب آب نیاز دارد تا از حالت بین رفتن و خشک شدن عبور کند این حداقل حقابه است و در شرایط پرآبی حقابه اصلی تالاب ۱۷۶ میلیون مترمکعب است.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان اصفهان خاطرنشان کرد: تالاب در این وضعیت گرفتار شده اما با فعالیت های انسانی شرایط ان را یرتر نکنیم؛ فعالیت که برداشت نمک حوضه تالاب می شود حیات تالاب را به خطر می اندازد و حداقل انتظار این است که شرایط را تشدید نکنیم.

گلعلیزاده در ادامه به تفاهم نامه همکاری سازمان محیط زیست و استانداری اصفهان اشاره کرد و گفت: امضای تفاهم نامه در سه پروژه بین المللی که با استفاده از ظرفیت مالی سازمان های مالی ذیل سازمان ملل بود در سه حوزه ی شناخت بوم شناختی، کریدورهای آبی بین زاینده رود و تالاب گاوخونی برای تقویت وضعیت تالاب و ایجاد جریان دائمی پایدار کمک کند.

وی اضافه کرد: ثبت ذخیره گاه‌های زیست کره در چهاردهم و پانزدهم در کشور پاراگوئه به تصویب خواهد رسید که ذخیره‌گاه قمیشلو- دالانکوه به مساحت ۸۷۵ هزار هکتار در هفت شهرستان که ظرفیت بسیار خوبی دارد بعنوان چهاردهمین ذخیره‌گاه زیست کره کشور در استان اصفهان استان به ثبت خواهد رسید.