  1. سیاست
  2. دولت
۵ خرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۵۹

خطاب به کشورهای اسلامی؛

پزشکیان: خداوند قلوب ما مسلمانان را به هم نزدیک‌تر کند

رئیس جمهور با انتشار متنی در شبکه‌های اجتماعی به مناسبت عید قربان گفت: خداوند قلوب ما مسلمانان را به هم نزدیکتر کند و شاهد گسترش همکاری‌ در همه عرصه‌ها و حمایت از هم در مقابل تهدیدها باشیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان رئیس جمهور کشورمان با انتشار پستی در یکی از شبکه‌های اجتماعی به مناسبت عید سعید قربان نوشت: در گفتگو با رهبران کشورهای عراق، عمان، قطر، ترکیه، تاجیکستان، مصر، قرقیزستان و آذربایجان با تبریک عید سعید قربان اظهار امیدواری کردم که خداوند قلوب ما مسلمانان را به هم نزدیکتر کند و شاهد گسترش همکاری‌ها در همه عرصه‌ها و حمایت همه جانبه از هم در مقابل تهدیدها باشیم.

