به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان رئیس جمهور کشورمان با انتشار پستی در یکی از شبکههای اجتماعی به مناسبت عید سعید قربان نوشت: در گفتگو با رهبران کشورهای عراق، عمان، قطر، ترکیه، تاجیکستان، مصر، قرقیزستان و آذربایجان با تبریک عید سعید قربان اظهار امیدواری کردم که خداوند قلوب ما مسلمانان را به هم نزدیکتر کند و شاهد گسترش همکاریها در همه عرصهها و حمایت همه جانبه از هم در مقابل تهدیدها باشیم.
