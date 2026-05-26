علی شفیعی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به زمان‌بندی برنامه‌ها اظهار کرد: طبق روال سال‌های اخیر، برنامه‌های نماز عید سعید قربان فردا از ساعت ۶:۳۰ صبح آغاز خواهد شد. درب‌های مسجدالنبی از ساعت ۶ صبح به روی نمازگزاران باز است و مردم می‌توانند تشریف بیاورند.

شفیعی در تشریح ترتیب برنامه‌ها تصریح کرد: برنامه از ساعت ۶:۳۰ با قرائت دعای ندبه آغاز می‌شود. پس از آن، تلاوت قرآن و سپس برنامه شعرخوانی اجرا خواهد شد.

وی افزود: رأس ساعت ۷:۳۰ صبح، نماز عید سعید قربان توسط نماینده محترم ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه معزز قزوین، حضرت آیت‌الله مظفری اقامه خواهد شد و پس از آن نیز خطبه‌های نماز عید ایراد می‌گردد.

مسئول برگزاری نماز عید قربان قزوین در پایان خاطرنشان کرد: برنامه نماز در صحن مسجدالنبی و در فضای باز اقامه خواهد شد. همچنین همانند دوره‌های گذشته، سرویس‌های حمل‌ونقل عمومی برای جابه‌جایی نمازگزاران به سمت مسجدالنبی در نظر گرفته شده است و امکانات لازم در محل مهیاست.