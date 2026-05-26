انصاری: نحوه مصرف منابع آبی باید بازنگری شود

به گزارش خبرنگار مهر، شینا انصاری شامگاه سهشنبه در نشست کمیسیون مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی که با حضور مدیران HSE (بهداشت، ایمنی و محیطزیست) واحدهای صنعتی استان اصفهان با اشاره به افتتاح دو پروژه بزرگ تصفیه پساب شهری و صنعتی در شاهینشهر، اظهار کرد: باز چرخانی آب یکی از اولویت های ناگزیر ما است در شرایطی که با بحران کمبود منابع آب مواجه هستیم.
وی ادامه داد: ۳۰ استان از ۳۱ استان کشور حالا در شدت های کم یا زیاد با مشکل فرونشست تو زمین مواجه است.
رئیس سازمان حفاظت محیطزیست گفت: باید در نحوه مصرف منابع آب بازنگری کنیم و ناگزیر بایستی با شرایطی که به واسطه مدیریت غیر اصولی در دهه های گذشته در مواجهه با مصرف آب داشتیم، اکنون خود را سازگار کنیم.
وی تاکید کرد: نباید با افزایش بارشهای مقطعی تصور کنیم منابع جدیدی ایجاد شده و دوباره به سمت توسعه صنایع آببر یا افزایش سطح زیر کشت برویم.
انصاری با بیان اینکه تغییر اقلیم منطقه غرب آسیا را تحت تاثیر قرار داده. گفت: اینکه تصور کنیم فقط سازمان محیط زیست وظیفه حفاظت را بر عهده کرد نتیجهای جز تشدید مشکلات و عمیق تر شدن مسائل و حل شدن مسائل نخواهد بود. اعتقاد ما بر این است که مسئولیت امور تصدی گری را واگذار کنیم.
معاون رئیسجمهور در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع عوارض آلایندگی اشاره کرد و گفت: سازمان محیطزیست نسبت به نحوه هزینهکرد عوارض آلایندگی توسط شهرداریها معترض است. این پول باید صرف رفع آلودگی خود صنایع شود، اما در حال حاضر صرف امور دیگری میشود.
وی تصریح کرد: ما با همکاری نمایندگان مجلس به دنبال اصلاح این قانون هستیم تا بخشی از این منابع به صندوق ملی محیط زیست بازگردد و در قالب تسهیلات برای اصلاح فرآیندهای آلاینده به صنایع بازگردانده شود.
بهرهگیری از هوش مصنوعی و فناوریهای نوین
انصاری استفاده از فناوریهای نوین و هوش مصنوعی را در حفاظت از محیطزیست ضروری دانست و افزود: سیاست ما تقویت کسبوکارهای سبز، اشتغال سبز و بهرهگیری از تکنولوژیهای نو برای پایش و حفاظت است. در همین راستا، ایجاد و تقویت واحدهای HSE در صنایع نهتنها به اشتغال فارغالتحصیلان این رشته کمک میکند، بلکه باعث میشود موضوع محیطزیست در بدنه صنعت وزن و اهمیت واقعی خود را پیدا کند.
ثبت نخستین ذخیرهگاه زیستکره اصفهان
وی همچنین از یک رویداد مهم برای استان خبر داد و گفت: هفته آینده چهار دهمین ذخیرهگاه زیستکره ایران ثبت خواهد شد که این اولین ذخیرهگاه زیستکره در استان اصفهان است. اصفهان به عنوان یک شهر جهانی، علاوه بر میراث فرهنگی، دارای جاذبههای طبیعی منحصربهفردی است که باید با بهرهمندی خردمندانه (و نه بهرهکشی) از آنها حفاظت کرد.
جبران کمبود نیروی انسانی با استفاده از ظرفیتهای مدنی
رئیس سازمان حفاظت محیطزیست در پایان با اشاره به چالش کمبود نیروی انسانی در این سازمان اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۵۰ درصد از پستهای سازمانی ما بلاتصدی است. اگرچه آزمونهای استخدامی در دستور کار است، اما تلاش میکنیم این خلاء را از طریق ظرفیتهای اتاق بازرگانی، نظام مهندسی کشاورزی، تشکلهای مردمنهاد و هوشمندسازی سیستمهای حفاظتی جبران کنیم.
وی تأکید کرد: ما در سازمان محیطزیست در کنار صنایع دغدغهمند هستیم و معتقدیم با همافزایی و نگاه میانمدت و بلندمدت، میتوانیم از عمق بحرانهای زیستمحیطی کاسته و به سمت توسعه پایدار حرکت کنیم.
