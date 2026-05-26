  1. استانها
  2. سمنان
۵ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۲۸

۱۹۵ طلبه به عنوان معلم در آموزش و پرورش استان سمنان شاغل هستند

۱۹۵ طلبه به عنوان معلم در آموزش و پرورش استان سمنان شاغل هستند

سمنان- نماینده ولی فقیه در استان سمنان از فعالیت ۱۹۵ طلاب به عنوان معلم در آموزش و پرورش استان خبر داد و گفت: این طلاب از امتیاز در نظام ارزیابی آموزش و پرورش برخوردار شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی شامگاه سه شنبه در نشست کمیته همکاری های حوزه و آموزش و پرورش به میزبانی دفتر خود از فعالیت ۱۹۵ طلاب به عنوان معلم در آموزش و پرورش استان خبر داد و بیان کرد: این طلاب علاوه بر تدریس در فعالیت های تربیتی و آموزشی نیز ایفای نقش می کنند.

وی ادامه داد: از آموزش و پرورش انتظار می رود تا ساز و کاری منظور شود تا این گروه طلاب از امتیاز خاصی در نظام ارزیابی بهره مند باشند.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان خواستار رویکرد رفاقتی و گفتمان محور پیرامون حجاب با جوانان شد و ادامه داد: به جای طرد جوانان می بایست به تبیین فلسفه حجاب برای آن ها پرداخت.

مطیعی توضیح داد: مجموعه آموزش و پرورش باید به دنبال روش های نوینی باشد که طلاب شاغل بتوانند روحیه استقامت را بین جوانان تقویت و مبانی اعتقادی و توحیدی را بین جوانان ترویج دهند.

وی با تاکید به اینکه می بایست به شبهات جوانان پاسخ مناسب داده شود، افزود: این اقدام باعث می شود تا نه تنها در زمین دشمن بازی نکنیم بلکه در مقابل هجمه های آن ها نیز واکسینه شویم.

کد مطلب 6842278

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها