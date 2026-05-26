۱۹۵ طلبه به عنوان معلم در آموزش و پرورش استان سمنان شاغل هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی شامگاه سه شنبه در نشست کمیته همکاری های حوزه و آموزش و پرورش به میزبانی دفتر خود از فعالیت ۱۹۵ طلاب به عنوان معلم در آموزش و پرورش استان خبر داد و بیان کرد: این طلاب علاوه بر تدریس در فعالیت های تربیتی و آموزشی نیز ایفای نقش می کنند.

وی ادامه داد: از آموزش و پرورش انتظار می رود تا ساز و کاری منظور شود تا این گروه طلاب از امتیاز خاصی در نظام ارزیابی بهره مند باشند.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان خواستار رویکرد رفاقتی و گفتمان محور پیرامون حجاب با جوانان شد و ادامه داد: به جای طرد جوانان می بایست به تبیین فلسفه حجاب برای آن ها پرداخت.

مطیعی توضیح داد: مجموعه آموزش و پرورش باید به دنبال روش های نوینی باشد که طلاب شاغل بتوانند روحیه استقامت را بین جوانان تقویت و مبانی اعتقادی و توحیدی را بین جوانان ترویج دهند.

وی با تاکید به اینکه می بایست به شبهات جوانان پاسخ مناسب داده شود، افزود: این اقدام باعث می شود تا نه تنها در زمین دشمن بازی نکنیم بلکه در مقابل هجمه های آن ها نیز واکسینه شویم.