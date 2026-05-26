به گزارش خبرنگار مهر، نماز عید سعید قربان روز چهارشنبه ششم خردادماه رأس ساعت ۸ صبح در مسجد جامع کرمانشاه اقامه می‌شود.

این آیین عبادی به امامت آیت الله حبیب‌الله غفوری نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه برگزار خواهد شد.

درهای مسجد جامع کرمانشاه از ساعت ۷ صبح به روی نمازگزاران باز خواهد بود تا مقدمات حضور شهروندان برای شرکت در این مراسم معنوی فراهم شود.

در اطلاعیه منتشر شده از مردم مؤمن و خداجوی کرمانشاه دعوت شده است با حضور گسترده در نماز عید قربان، جلوه‌ای از وحدت و همدلی اسلامی را به نمایش بگذارند.

عید سعید قربان از مهم‌ترین اعیاد مسلمانان به شمار می‌رود که هر ساله با برگزاری نماز عید و آیین‌های عبادی در سراسر کشور گرامی داشته می‌شود.