به گزارش خبرنگار مهر، نماز عید سعید قربان روز چهارشنبه ششم خردادماه رأس ساعت ۸ صبح در مسجد جامع کرمانشاه اقامه میشود.
این آیین عبادی به امامت آیت الله حبیبالله غفوری نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه برگزار خواهد شد.
درهای مسجد جامع کرمانشاه از ساعت ۷ صبح به روی نمازگزاران باز خواهد بود تا مقدمات حضور شهروندان برای شرکت در این مراسم معنوی فراهم شود.
در اطلاعیه منتشر شده از مردم مؤمن و خداجوی کرمانشاه دعوت شده است با حضور گسترده در نماز عید قربان، جلوهای از وحدت و همدلی اسلامی را به نمایش بگذارند.
عید سعید قربان از مهمترین اعیاد مسلمانان به شمار میرود که هر ساله با برگزاری نماز عید و آیینهای عبادی در سراسر کشور گرامی داشته میشود.
