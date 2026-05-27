هشدار سرمربی تیم ملی بسکتبال ایران برای شروع اردوی مقدماتی جام جهانی

سوتیریس مانولوپولوس، سرمربی تیم ملی بسکتبال ایران، در گفتگو با خبرنگار مهر، در حاشیه دیدار تیم‌های استقلال تهران و نفت آبادان در مسابقات انتخابی باشگاهی غرب آسیا که به میزبانی سالن نشاط در مجموعهٔ ورزشی انقلاب کرج در استان البرز برگزار شد، بر ضرورت آغاز فوری اردوی تیم ملی برای حضور قدرتمند در مسابقات مقدماتی جام جهانی تأکید کرد.

وی در ادامه به دغدغه‌های خود برای شناسایی استعدادهای جدید اشاره کرد و گفت: من همواره تلاش می‌کنم بازی‌ها را از نزدیک ببینم تا تمام بازیکنانی که پتانسیل پوشیدن پیراهن تیم ملی را دارند، زیر نظر بگیرم. در بازی امروز نکات مثبت و منفی‌ای مشاهده کردم و تعدادی از ملی‌پوشان نیز به میدان رفتند.

سرمربی تیم ملی در پاسخ به پرسشی درباره ارزیابی‌اش از بازیکنان حاضر در این مسابقات تصریح کرد: هدف ما صرفاً بررسی بازیکنان یک پست خاص نیست. ما در پست‌های گوناگون نیازمند گزینه‌های متعدد هستیم و به همین دلیل باید اردوی تیم ملی هرچه سریع‌تر آغاز شود تا بتوانیم بازیکنان بیشتری را از نزدیک ارزیابی کنیم.

مانولوپولوس با اشاره به اهمیت زمان در آماده‌سازی تیم برای مسابقات مقدماتی جام جهانی خاطرنشان کرد: برنامه ما این است که آماده‌سازی را بدون اتلاف وقت و هرچه زودتر شروع کنیم.

سرمربی یونانی تیم ملی بسکتبال ایراو در واکنش به اهمیت نتیجه این دیدار باشگاهی، با تأکید بر روحیهٔ ایثار در ورزش، گفت: مهم‌ترین مسئله این است که بازیکنان خود را فدای تیم کنند. به هر حال، بسکتبال یک ورزش تیمی است و موفقیت در گرو کار جمعی و ازخودگذشتگی است.