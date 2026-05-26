به گزارش خبرنگار مهر، محمد اکبرزاده شامگاه سه شنبه در جمع مردم زنجان در میدان انقلاب با اشاره به تحول در دکترین دفاعی نیروی دریایی سپاه اظهار داشت: محدوده عملیاتی و نظارتی ما در منطقه تنگه هرمز از شعاع سنتی ۲۰ تا ۳۰ مایل به ۲۰۰ تا ۳۰۰ مایل معادل بیش از ۵۰۰ کیلومتر افزایش یافته است.

وی به بازتعریف راهبردی محدوده عملیاتی تنگه هرمز و افزایش شعاع نظارتی و دفاعی ایران در این آبراه حیاتی اشاره کرد و با تاکید بر اینکه از چابهار تا ماهشهر آماده پاسخ کوبنده هستیم، افزود: این هلال دفاعی از جاسک و سیریک در شرق تا فراتر از جزایر قشم و تنب بزرگ در غرب را در بر می‌گیرد. برخی دشمنان گمان می‌کردند نیروی دریایی سپاه تضعیف شده، اما امروز این نیرو با اقتدار کامل در منطقه حضور دارد.

معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه با بیان اینکه قدرت بازدارندگی و آمادگی نیروهای مسلح ایران بیش از گذشته است، گفت: تنگه هرمز عملاً بر روی کشتی‌های مرتبط با آمریکا و رژیم صهیونیستی بسته شده و تمام تلاش‌های واشنگتن برای بازگشایی آن با شکست مواجه شده است.

ت، گفت: با توجه به بازدیدهای میدانی خود از خطوط ساحلی جنوب و جزایر، تأکید می‌کنم که نیروهای مسلح با «خشاب پر» آماده‌اند و در صورت هرگونه حمله احتمالی، پاسخ ایران بسیار محکم‌تر از قبل خواهد بود.

اکبرزاده گفت: آمریکا ماه گذشته یک کارزار نظامی برای بازگشایی اجباری تنگه هرمز آغاز کرد، اما در برابر مقاومت ایران ناچار به توقف آن شد. آمریکایی‌ها برای حل این مسئله دست به دامن چین، فرانسه و انگلیس زدند؛ از چین خواستند نفت ایران را تحریم کند که پاسخ منفی شنید و از فرانسه درخواست ناو شارل‌دوگل و از انگلیس ناوشکن‌های مین‌روب کرد. قدرتی که ادعای هژمونی دارد، امروز در موضع ضعف و التماس قرار گرفته است.

وی با اشاره به تغییر رویکرد تهران از سیاست کاهش تنش به «اقتدار هوشمند» اعلام کرد: در گذشته به دلیل سیاست تنش‌زدایی، حتی به کشتی‌های کشورهای متخاصم نیز اسکورت رایگان ارائه می‌دادیم، اما امروز شرایط تغییر کرده است. از این پس تنها کریدوری امن خواهد بود که توسط جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود و هرگونه انحراف از آن با پاسخ قاطع مواجه خواهد شد.

وی با بیان اینکه نگهبانان تنگه هرمز نشان داده‌اند که این آبراه تحت کنترل قاطع ایران است و هیچ کشتی بدون هماهنگی با ایران حق عبور نخواهد داشت، افزود: بسته نگه داشتن تنگه هرمز و ناتوانی آمریکا در واکنش به آن به عنوان نماد قدرت ایران است و آنها نتوانستند هیچ غلطی بکنند.

معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه با تاکید بر اینکه امروز شاهد افول هژمونی آمریکا و شکست محاسباتی غرب هستیم، گفت: کشورهای منطقه و قدرت‌های جهانی به این درک رسیده‌اند که آمریکا دیگر قادر به تأمین امنیت متحدان خود نیست.

آمادگی کامل نیروهای مسلح برای پاسخ به هر تهدید

معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه با اشاره به آمادگی کامل نیروهای مسلح گفت: نیروهای مسلح ایران با خشاب پر در آماده‌باش کامل هستند. ما از چابهار تا ماهشهر آماده‌ایم پاسخ هرگونه اشتباه محاسباتی یا حمله احتمالی را محکم‌تر از گذشته بدهیم. دشمن بداند با کدام ملت و کدام نیروهای مسلح درگیر است.

وی با بیان اینکه آمریکا برای حفظ هژمونی خود، چاره‌ای جز تقابل با ایران ندیده، اما در تمام ابزارها از تحریم و جنگ نیابتی ناکام مانده است، افزود: آمریکایی‌ها تصور می‌کردند ایران مانند ونزوئلا یا عراق دوران صدام است، اما اینجا جمهوری اسلامی ایران است؛ مردمی از جنس مقاومت و ولایت. امروز آمریکا و رژیم صهیونیستی به فرموده رهبر معظم انقلاب به شدت رو به افول هستند.

تأثیر بسته شدن تنگه هرمز بر اقتصاد جهانی

اکبرزاده بسته شدن تنگه هرمز را تأثیرگذار بر اقتصاد آمریکا و اروپا دانست و گفت: امروز هر گالن بنزین در آمریکا بالای ۵ دلار است. این هزینه سنگین، عامل اصلی التماس آنها برای مذاکره با ایران به شمار می‌رود.

وی همچنین تصریح کرد: کشورهای منطقه به خوبی فهمیدند که آمریکا قادر به تأمین امنیت آنها نیست و حتی ۱۳ پایگاه خود را هم نمی‌تواند حفظ کند. این جنگ به منطقه فهماند که طرف درست تاریخ، ایستادن در کنار ایران و مقاومت است.

معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه گفت: دشمن بداند انتقام رهبر شهیدمان را خواهیم گرفت و حتی کشورهای دوست و متحد ایران نیز به این نتیجه رسیده‌اند که ایران توانسته است آمریکا را در میدان‌های مختلف به زانو درآورد و از او امتیاز بگیرد.

دریادار اکبرزاده با تأکید بر وعده الهی پیروزی برای ملت ایران گفت: ما به حول قوه الهی و با استقامت در کنار رهبر معظم انقلاب، آمریکا و رژیم صهیونیستی را برای همیشه به زمین خواهیم زد. طعم خوش پیروزی را خداوند به زودی به کام ملت ایران می‌چشاند. ما آماده‌ایم؛ اگر دشمن جنگی را شروع کند، پایان آن را ما تعیین خواهیم کرد.