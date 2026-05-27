حماس در پیام عید قربان: اشغالگران فاشیست همچنان گذرگاهها را بسته اند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، حماس در بیانیه‌ای به مناسبت فرارسیدن عید سعید قربان، ضمن تبریک این مناسبت به ملت فلسطین، امت عربی و اسلامی و حجاج بیت ‌الله الحرام، تاکید کرد که روزهای عید باید به فرصتی برای تقویت پیوندهای وحدت و همبستگی و میدانی برای افزایش همه اشکال حمایت و پشتیبانی از مردم فلسطین در برابر جنایات رژیم صهیونیستی تبدیل شود.

حماس در این بیانیه اعلام کرد که عید قربان امسال در شرایطی فرا می‌رسد که فاجعه انسانی رو به گسترش ناشی از پیامدهای خطرناک جنگ نسل‌کشی، گرسنگی ‌دادن و محاصره طی دو سال کامل در نوار غزه همچنان ادامه دارد.

این جنبش همچنین به طرح‌های کوچ اجباری و شهرک‌سازی در کرانه باختری و قدس اشغالی اشاره و اعلام کرد که همزمان، کابینه فاشیستی اشغالگر همچنان گذرگاه‌ها را بسته نگه داشته و به تعهدات خود در زمینه ورود کمک‌های انسانی، دارویی و امدادی پایبند نیست.

در ادامه این بیانیه آمده است که رژیم اشغالگر، جنایات و تجاوزات خود را علیه ملت فلسطین، سرزمین و مقدسات آن تشدید کرده و این اقدامات، نقض آشکار همه عرف‌ها، قوانین بین‌المللی و شرایع آسمانی است.

جنبش مقاومت اسلامی حماس با تبریک صمیمانه عید قربان به عموم ملت فلسطین اعلام کرد: از خداوند متعال می‌خواهیم این عید را بر ملت ما در داخل فلسطین و خارج از آن، همراه با همبستگی بیشتر، پیوند عمیق‌تر، مهربانی، انسجام و اتحاد صفوف بازگرداند؛ در حالی که آرمان‌های ما برای دستیابی به آزادی و استقلال، آزادسازی سرزمین و مقدسات، و در رأس آن قدس و مسجد مبارک الاقصی تحقق یافته باشد.

حماس همچنین این مناسبت را به امت عربی و اسلامی، رهبران و ملت‌ها، و نیز به حجاج بیت ‌الله الحرام از فلسطین و سراسر جهان که مناسک حج را به‌ جا آورده‌اند، تبریک گفت و از خداوند منان خواست که این مناسبت را با وحدت، همبستگی و کار مشترک بر آنان بازگرداند؛ به گونه‌ای که خیر، برکت، امنیت و ثبات برای امت اسلامی و ملت‌های آن محقق شود.

این جنبش در ادامه خواستار آن شد که روزهای عید به فرصتی برای تشدید ابتکارهای مؤثر در امدادرسانی به مردم فلسطین، مرهم ‌نهادن بر زخم‌های آنان و تقویت پایداری‌شان تبدیل شود.

حماس همچنین بر ضرورت افزایش همه اشکال همبستگی با نوار غزه برای شکستن محاصره، گشایش گذرگاه‌ها و پایان دادن به اشغالگری تاکید کرد.

در بخش دیگری از بیانیه، حماس با گرامیداشت یاد کاروان‌های شهدای ملت فلسطین در مسیر آزادسازی سرزمین و مقدسات، برای مجروحان و بیماران شفای عاجل و برای اسرا و بازداشت‌شدگان در زندان‌های رژیم صهیونیستی آزادی مسئلت کرد.

حماس تاکید کرد که در کنار توده‌های ملت بزرگ فلسطین ایستاده است؛ ملتی صبور و مقاوم در نوار غزه، سراسر کرانه باختری، قدس، اراضی اشغالی ۱۹۴۸، اردوگاه‌های آوارگان و مناطق تبعید و آوارگی.

این جنبش تاکید کرد که همراه با مردم فلسطین، با وجود درد، تجاوز و محاصره، شادی عید قربان را زنده نگه می‌دارد؛ در پاسداشت آیین شادی و تکبیر، با اعتماد به وعده الهی برای صابران و مرابطان در سنگرها، و با تجدید عهد برای ادامه مسیر پایداری و مبارزه تا آزادسازی سرزمین، مسجد الاقصی و اسرا.



حماس بیانیه خود را با این آیه به پایان رساند: آگاه باشید که نصرت خدا نزدیک است.