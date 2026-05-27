برگزاری نماز عید قربان در مسجد الاقصی با حضور ۱۴۰ هزار فلسطینی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، نماز عید سعید قربان صبح امروز چهارشنبه با حضور ۱۴۰ هزار شهروند فلسطینی در مسجد مبارک الاقصی در شهر اشغالی قدس برگزار شد.

اداره اوقاف اسلامی شهر اشغالی قدس صبح امروز اعلام کرد: باوجود چالش ها و محدودیت های اعمال شده از سوی اشغالگران، حدود ۱۴۰ هزار نمازگزار نماز عید سعید قربان را در فضایی معنوی و ایمانی در صحن‌های مسجد مبارک الاقصی برگزار کردند.

صحن ها و مصلاهای مسجد الاقصی از ساعات اولیه صبح امروز شاهد خیل عظیم نمازگزارانی بود که از شهر اشغالی قدس، کرانه باختری و اراضی اشغالی ۱۹۴۸ برای اقامه نماز عید سعید قربان در این مکان مقدس حضور به هم رسانده بودند.