به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه‌های فلسطینی، دفتر اطلاع‌رسانی دولتی در نوار غزه در گزارشی تکان‌دهنده اعلام کرد که از زمان آغاز اجرای توافق آتش‌بس، رژیم اشغالگر صهیونیستی در مجموع ۳۰۰۵ مورد نقض این توافق را به ثبت رسانده است.

بر اساس این گزارش، این نقض‌های مکرر و هدفمند آتش‌بس، پیامدهای ویرانگری برای مردم بی‌دفاع غزه داشته و تاکنون منجر به شهادت ۹۱۰ نفر، زخمی شدن ۲۷۴۷ نفر و بازداشت یا ربایش ۸۲ فلسطینی شده است.

از مجموع ۱۳۵ هزار و ۶۰۰ کامیون کمک‌رسانی که لازم بود وارد غزه شود، تنها ۴۹ هزار و ۹۷۳ کامیون (معادل ۳۶ درصد) توانسته‌اند از گذرگاه‌ها عبور کنند.

علاوه بر این، محدودیت‌ها در تردد تنها به کمک‌های بشردوستانه محدود نشده و از مجموع ۱۷ هزار مسافری که انتظار می‌رفت طی این مدت تردد کنند، تنها ۵۶۳۶ نفر (معادل ۳۴ درصد) موفق به عبور شده‌اند.

این آمارها به روشنی گویای تداوم سیاست محاصره و ایجاد موانع گسترده در مسیر حرکت و دسترسی به کمک‌های حیاتی برای ساکنان نوار غزه است.