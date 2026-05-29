حماس: نهادهای بین المللی در برابر گسترش اشغالگری در غزه سکوت نکنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، حازم قاسم سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی حماس، سکوت مطلق «شورای صلح» و نیکولای ملادینوف، مدیر اجرایی آن در برابر اظهارات خطرناک نخست وزیر رژیم صهیونیستی درباره کنترل ۷۰ درصد از مساحت نوار غزه و ادامه اجرای طرح کوچاندن ملت فلسطین را محکوم کرد.
قاسم در اظهاراتی تاکید کرد این مواضع و اقدامات رژیم صهیونیستی، نقض آشکار طرح توقف جنگ و تفاهمات اعلام شده درباره نوار غزه است.
وی افزود نادیده گرفتن این اظهارات خصمانه و محکوم نکردن سیاستهای توسعه طلبانه اشغالگران و طرحهای کوچ اجباری، پرسشهای جدی درباره میزان پایبندی طرفهای ناظر و حامی به الزام رژیم اشغالگر به تعهدات خود و توقف نقضهای پیدرپی آن ایجاد میکند.
سخنگوی حماس از کشورهای عضو شورای صلح خواست موضعی روشن و صریح در برابر تهدیدهای رژیم صهیونیستی و نقضهای مکرر توافق آتشبس اعلام کنند.
قاسم همچنین خواستار اتخاذ گامهای عملی برای فشار بر رژیم صهیونیستی شد تا این رژیم سیاستهای تجاوزکارانه و طرحهای خود برای تحمیل واقعیتهای جدید میدانی در نوار غزه را متوقف کند.
از سوی دیگر نزار عیاش، رئیس اتحادیه صیادان در نوار غزه، گفت که آنچه بخش صید و صیادی در غزه با آن روبرو است، یک فرآیند تخریب گسترده و سازمانیافته است که توسط رژیم صهیونیستی هدایت میشود.
وی هدف از این اقدامات را پایان دادن کامل به این حرفه تاریخی و تبدیل شاغلین این بخش به قشری آسیبدیده و محروم عنوان کرد.
عیاش از آمار بالای تلفات انسانی و خسارات مادی وارده به این بخش پرده برداشت و گفت که ۱۷۰ صیاد در حین تلاش برای کسب روزی خود، با تیراندازی صهیونیست ها به شهادت رسیدهاند، ۴۰ صیاد دیگر نیز مجروح شدهاند و ۳۰ صیاد نیز در دل دریا دستگیر شدهاند.
وی در خصوص خسارات مادی و تخریب زیرساختهای تولید، رئیس اتحادیه توضیح داد که ماشین تخریب رژیم صهیونیستی مستقیما قایقها و زیرساختها را هدف قرار داده است.
عیاش میزان خسارات وارده به بخش صیادی در شمال نوار غزه را ۱۰۰ درصد، آسیب های وارده در شهر غزه به بخش شیلات را ۹۵ درصد و خسارات در استان های مرکزی و جنوبی را ۸۰ درصد اعلام کرد.
عیاش تأکید کرد که حملات تنها به قایقها محدود نبوده، بلکه زیرساختهای بنادر و اتاقهای صیادان که برای نگهداری تورها و تجهیزاتشان اختصاص یافته، را نیز در بر گرفته است. این امر نشاندهنده تمایل آشکار برای نابودی معیشت هزاران خانوادهای است که در نوار محاصرهشده غزه به طور کامل به صید و صیادی وابسته هستند.
